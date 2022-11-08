Скандал у соседей: латвийский политик назвал Крым российским

Элксниньш заявил в интервью Delfi TV, что «Крым входит в состав Российской Федерации». На состоявшейся во вторник утром еженедельной пресс-конференции мэр Даугавпилса пояснил свои заявления, сделанные в интервью порталу Delfi, о том, что Крым является частью России.

«Как я уже сказал, эта территория фактически находится под властью России – там действуют российские законы и органы власти», – сказал Элксниньш.

В то же время он отметил, что как для председателя Даугавпилсской думы для него обязателен внешнеполитический курс Латвии.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что все должностные лица Латвии должны соблюдать позиции внешней политики Латвии, а также призывает Элксниньша в качестве должностного лица латвийского самоуправления строго их соблюдать и в своих выражениях о вопросах внешней политики быть точным, эти позиции выражать ясно и недвусмысленно.

Министр в письме подчеркнул, что Латвия категорически осуждает неоправданную, незаконную и непровоцированную военную агрессию России против Украины. Действия России являются грубым нарушением устава ООН и международного права.