«Вынужденная стратегическая пауза» в войне в Украине. Кому она будет выгодна?

Что будет с Херсоном

Ситуация в южной части фронта в районе Херсона остается неопределенной.

Для Украины освобождение этого города – важная политическая цель войны, и от намерения освободить этот город никто в руководстве страны и командовании ВСУ не отказывался. Но ввязываться в городские бои в столь крупном населенном пункте опасно, потому что городское театр – один из самых сложных на войне.

Россия провела спешную эвакуацию оккупационной администрации и некоторой части населения из города. Город, по сообщениям, готовят к обороне.

С одной стороны, для России военная группировка на правом берегу Днепра вокруг Херсона – довольно большая обуза. Ее трудно снабжать, а если ВСУ начнет активно штурмовать город, то потенциально это может обернуться и большими потерями, ведь отвести войска в случае опасности будет сложно.

Оставление города и отвод войск высвободят силы, которые можно использовать на других направлениях, а оборона по Днепру, который сам по себе является естественной преградой, будет значительно более легкой задачей, чем защита плацдарма.