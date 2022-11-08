«Новости в 7» за 8 ноября: эксклюзивный репортаж со «съезда народных депутатов РФ», что принесет «кровавая Луна» и вечер астропарфюмерии

Сегодня в выпуске:

- Накауне в Польше завершился «съезд народных депутатов России». В нем приняли участие политики, не поддерживающие аннексию Крыма и войну РФ против Украины: Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Марк Фейгин и другие. О чем говорили и к какому выводу пришли собравшиеся - в материале нашего специального корреспондента.

- Новости Эстонии: государство выясняет точное число украинских беженцев, жителей просят пожертвовать книги для школьных библиотек и бесплатное тестирование на уровень сахара

- На небосклоне сегодня была видна «кровавая Луна». Что это означает и к чему готовиться землянам?

- Новости со всего света: к чему готовится Херсон, что анонсировал Трамп и кого застала на кухне жительница Австралии.

- В столице прошёл необычный вечер с нотками экзотики: высокая парфюмерная эстетика, искусство астрологии и экзотическая кухня объединились для удовольствия участников. Наша съёмочная группа посетила мероприятие и готова поделиться впечатлениями!