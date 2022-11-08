В субботу на коневодческой ферме Арма, которая расположена среди лесов Рутья, прошли соревнования по конному ориентированию. Мероприятие, которое прошло спокойно, было омрачено тем, что его организовал житель Вильяндимаа, которого осенью приговорили к условному сроку за хранение и распространение детской порнографии.
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Житель Эстонии, наказанный за детскую порнографию, организовал мероприятие для детей
Житель Эстонии, наказанный за детскую порнографию, организовал мероприятие для детей
Малоизвестная местность привлекла участников со всей Эстонии, в общей сложности 22 наездника, большинство из которых были несовершеннолетними.
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