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Житель Эстонии, наказанный за детскую порнографию, организовал мероприятие для детей

Март Рауба
Житель Эстонии, наказанный за детскую порнографию, организовал мероприятие для детей
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Мероприятие прошло в субботу, 5 ноября. На переднем плане Андреас Пернитс.
Мероприятие прошло в субботу, 5 ноября. На переднем плане Андреас Пернитс. Фото: Mart Rauba

В субботу на коневодческой ферме Арма, которая расположена среди лесов Рутья, прошли соревнования по конному ориентированию. Мероприятие, которое прошло спокойно, было омрачено тем, что его организовал житель Вильяндимаа, которого осенью приговорили к условному сроку за хранение и распространение детской порнографии.

Малоизвестная местность привлекла участников со всей Эстонии, в общей сложности 22 наездника, большинство из которых были несовершеннолетними.

Ни хозяйка коневодческой фермы Арма Маре Калме, ни журналист Virumaa Teataja, приехавший освещать соревнование по конному ориентированию, во время соревнований не знали о наказании Андреаса Пернитса.

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