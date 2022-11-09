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Мэр Нарва-Йыэсуу: на эстонский кое-где можно перейти и досрочно; зеленое будущее региона туманно

Идет на выборы с «Ээсти 200»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Мэр Нарва-Йыэсуу: на эстонский кое-где можно перейти и досрочно; зеленое будущее региона туманно
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  • Население устало от политических гастролеров
  • Было бы справедливо вернуть региону деньги
  • Ида-Вирумаа нужен отдельный министр

Как создавать рабочие места в Ида-Вирумаа в эпоху деиндустриализации? Каково зеленое будущее региона? И влияют ли пережитые кризисы на интеграцию населения?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Нарва-Йыэсуу, первый номер списка «Ээсти 200» в Ида-Вирумаа на предстоящих парламентских выборах Максим Ильин.

Выдержки из беседы:

– Почему вы, выбирая из четырех партий – Центристской, СДПЭ, Партии реформ и «Ээсти 200», – решили баллотироваться в команде Лаури Хуссара и Кристины Каллас, учитывая ваше социал-демократическое прошлое на парламентских выборах?

– Хочу отметить настойчивость, харизму и личные качества Кристины Каллас, которая уже с марта вела со мной переговоры. Еще один важный фактор – в списке «Ээсти 200» будут баллотироваться только местные жители, которым не все равно, что происходит в нашем регионе. Наличие политических гастролеров смущает.

Минувшие парламентские выборы показали, что политики приезжают в регион, идут первыми номерами, дают много обещаний, а после выборов их и след простыл.

К тому же у нас общее с Кристиной Каллас видение развития региона.

– Кого вы считаете главным конкурентом на выборах в регионе?

– Считаю, что их у нас несколько. Русскоязычный избиратель, в том числе и в столице, разочарован в Центристской партии, набирает популярность EKRE, так что и те, и другие могут быть соперниками «Ээсти 200».

Настроение избирателей определяется разочарованием в политиках и неопределенностью, вызванной энергетическим кризисом.

Неопределенность была обусловлена катастрофически неверными решениями, принятыми правительством еще до прошлых парламентских выборов. Имею в виду решения о больших сокращениях в сланцевом секторе и уменьшении добычи сланца. И сейчас эти же политики скандируют, что они поддерживают сланцевую энергетику. Для меня это что-то из ряда вон выходящее.

– Какие проблемы особенно остро стоят перед регионом? И как вы собираетесь их решать на парламентском уровне?

– На первом месте – высокие счета за электроэнергию и газ. Далее – проблемы, связанные со справедливым переходом. Ошибка заключалась в том, что его не начали раньше, чем стали сокращать сланцевую промышленность.

– Что вы предлагаете?

– Справедливое возвращение региону ресурсных денег. Eesti Energia получила более 100 млн чистой прибыли, и куда эти деньги ушли? В Таллинн! Кто за счет этих денег хорошо живет? Все, кто угодно, только не Ида-Вирумаа.

В регионе растет количество детей-астматиков и уровень безработицы. Не менее больная проблема – невозможность реализации инвестиций.

Мне трудно понять позицию правительства, которая заключается в том, что мы должны быть ему благодарны даже за те крохи, которые нам кидают.

Нарва-Йыэсуу в 2018 году оказался на краю банкротства, когда инвестиции сократились с 1,8 млн евро до 600 тысяч евро. Нас тогда спасли только ковидные деньги. То же самое ощущают на себе не только самоуправления, но и жители, и предприниматели региона.

– Откуда брать инвестиции? Как создавать рабочие места в эпоху деиндустриализации?

– Увеличить объем вливаний за счет прибыли от продаж квот CO2, снять ограничения на энергозамещение нынешних мощностей.

Половина территории Ида-Вирумаа (в силу технических препон – прим.ред.) сейчас не пригодна для установки ветряков, солнечных панелей и т.д. Региону нужна дополнительная помощь государства в предоставлении кредитов предпринимателям.

За минувшие два года в Нарва-Йыэсуу было реализовано три больших проекта стоимостью более 1 миллиона евро, и все эти деньги предпринимателям пришлось искать самим, поскольку банки отказывают им в кредитах. Прямо так и говорят: в Таллинне или Харьюмаа – пожалуйста, а в Ида-Вирумаа – слишком рискованно.

– Что вы намерены изменить, попав в парламент?

– Добиться дополнительных гарантий от государства для предпринимателей Ида-Вирумаа или налоговых льгот. Можно было бы увеличить отчисления самоуправлениям за счет подоходного налога. Нам бы также хотелось ввести туристический налог, но, к сожалению, на Тоомпеа до этого вопроса так и не дошли.

– Грозят ли региону массовые сокращения?

– Пока средние по масштабу промышленные предприятия и отели держатся, но ждут от правительства хоть каких-то шагов навстречу. Они просто не понимают, что им принесет завтрашний день. Noorus в январе за электричество платил 25-30 тысяч евро, а в феврале-марте уже 125 тысяч. Встает вопрос: за счет чего продолжать бизнес? Вся выручка уходит на погашение счетов.

– Как влияет на регион зеленая политика? Каково зеленое будущее региона?

– Зеленое будущее повлияло на регион уже в 2018 году. Странно, что четыре года мы его обсуждаем, но все это тянется и тянется.

Реализация зеленых проектов до сих пор не началась, а сроки реализации не сдвинуты.

К 2025 году необходимо потратить половину средств из фонда справедливого перехода. При этом предполагается, что реконструкция Балтийской электростанции – переход со сланца на щепу – будет произведена за счет справедливого перехода, а это 21 млн евро. Если Eesti Energia зарабатывает сотни миллионов прибыли, то какого черта мы должны им давать наши деньги на реконструкцию котлов? На 21 миллион евро можно было бы построить четыре дома арендных квартир.

Ида-Вирумаа нужен отдельный министр, иначе наши деньги будут и дальше распределяться по тем округам, где баллотируются профильные министры.

– Продвигается ли вперед процесс интеграции? И насколько остро стоит проблема перехода на эстонский язык обучения?

– На весь этот процесс я смотрю с оптимизмом. У нас есть отличные примеры интеграции в школе Синимяэ, где уже нет русского отделения – достаточно эстонского и погружения. Еще до решения правительства мы планировали в этой школе перейти на эстонский язык обучения самостоятельно.

Сейчас у нас на столе лежит проект строительства Центра по образованию в Нарва-Йыэсуу. Еще год назад мы договорились на уровне местного депутатского корпуса, что обучение там будет вестись только на эстонском языке. Мы планировали и готовы доплачивать учителям из местного бюджета.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: на что надеется Ида-Вирумаа?
Студия Postimees: на что надеется Ида-Вирумаа? Фото: Mihkel Maripuu
  • Почему выбор между центристами, социал-демократами и «Ээсти 200» пал на команду Лаури Хуссара и Кристины Каллас? 
  • Кого «Ээсти 200» считает главным конкурентом в Ида-Вирумаа?
  • Как решать проблемы региона на парламентском уровне? 
  • Грозят ли Ида-Вирумаа массовые сокращения?
  • Как влияет на регион зеленая политика?
  • Продвигается ли вперед процесс интеграции?
  • Нужно ли что-то менять в имидже Ида-Вирумаа?
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