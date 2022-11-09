Мэр Нарва-Йыэсуу: на эстонский кое-где можно перейти и досрочно; зеленое будущее региона туманно

За минувшие два года в Нарва-Йыэсуу было реализовано три больших проекта стоимостью более 1 миллиона евро, и все эти деньги предпринимателям пришлось искать самим, поскольку банки отказывают им в кредитах. Прямо так и говорят: в Таллинне или Харьюмаа – пожалуйста, а в Ида-Вирумаа – слишком рискованно.

– Что вы намерены изменить, попав в парламент?

– Добиться дополнительных гарантий от государства для предпринимателей Ида-Вирумаа или налоговых льгот. Можно было бы увеличить отчисления самоуправлениям за счет подоходного налога. Нам бы также хотелось ввести туристический налог, но, к сожалению, на Тоомпеа до этого вопроса так и не дошли.

– Грозят ли региону массовые сокращения?

– Пока средние по масштабу промышленные предприятия и отели держатся, но ждут от правительства хоть каких-то шагов навстречу. Они просто не понимают, что им принесет завтрашний день. Noorus в январе за электричество платил 25-30 тысяч евро, а в феврале-марте уже 125 тысяч. Встает вопрос: за счет чего продолжать бизнес? Вся выручка уходит на погашение счетов.

– Как влияет на регион зеленая политика? Каково зеленое будущее региона?

– Зеленое будущее повлияло на регион уже в 2018 году. Странно, что четыре года мы его обсуждаем, но все это тянется и тянется.

Реализация зеленых проектов до сих пор не началась, а сроки реализации не сдвинуты.