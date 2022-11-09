Мэр Нарва-Йыэсуу: на эстонский кое-где можно перейти и досрочно; зеленое будущее региона туманно

За минувшие два года в Нарва-Йыэсуу было реализовано три больших проекта стоимостью более 1 миллиона евро, и все эти деньги предпринимателям пришлось искать самим, поскольку банки отказывают им в кредитах. Прямо так и говорят: в Таллинне или Харьюмаа – пожалуйста, а в Ида-Вирумаа – слишком рискованно.
– Что вы намерены изменить, попав в парламент?
– Добиться дополнительных гарантий от государства для предпринимателей Ида-Вирумаа или налоговых льгот. Можно было бы увеличить отчисления самоуправлениям за счет подоходного налога. Нам бы также хотелось ввести туристический налог, но, к сожалению, на Тоомпеа до этого вопроса так и не дошли.
– Грозят ли региону массовые сокращения?
– Пока средние по масштабу промышленные предприятия и отели держатся, но ждут от правительства хоть каких-то шагов навстречу. Они просто не понимают, что им принесет завтрашний день. Noorus в январе за электричество платил 25-30 тысяч евро, а в феврале-марте уже 125 тысяч. Встает вопрос: за счет чего продолжать бизнес? Вся выручка уходит на погашение счетов.
– Как влияет на регион зеленая политика? Каково зеленое будущее региона?
– Зеленое будущее повлияло на регион уже в 2018 году. Странно, что четыре года мы его обсуждаем, но все это тянется и тянется.
Реализация зеленых проектов до сих пор не началась, а сроки реализации не сдвинуты.
К 2025 году необходимо потратить половину средств из фонда справедливого перехода. При этом предполагается, что реконструкция Балтийской электростанции – переход со сланца на щепу – будет произведена за счет справедливого перехода, а это 21 млн евро. Если Eesti Energia зарабатывает сотни миллионов прибыли, то какого черта мы должны им давать наши деньги на реконструкцию котлов? На 21 миллион евро можно было бы построить четыре дома арендных квартир.