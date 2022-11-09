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Студия Postimees: на что надеется Ида-Вирумаа?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: на что надеется Ида-Вирумаа?
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Как создавать рабочие места в Ида-Вирумаа в эпоху деиндустриализации? Каково зеленое будущее региона? И влияют ли пережитые кризисы на интеграцию населения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарва-Йыэсуу, первый номер списка "Ээсти 200" от Ида-Вирумаа на предстоящих парламентских выборах Максим Ильин. Смотрите интервью в 13:00!

  • Почему выбор между центристами, социал-демократами и "Ээсти 200" пал на команду Лаури Хуссара и Кристины Каллас? 
  • Кого "Ээсти 200" считает главным конкурентом в Ида-Вирумаа?
  • Как решать проблемы региона на парламентском уровне? 
  • Грозят ли Ида-Вирумаа массовые сокращения?
  • Как влияет на регион зеленая политика?
  • Продвигается ли вперед процесс интеграции?
  • Нужно ли что-то менять в имидже Ида-Вирумаа?
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