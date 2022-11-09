Как создавать рабочие места в Ида-Вирумаа в эпоху деиндустриализации? Каково зеленое будущее региона? И влияют ли пережитые кризисы на интеграцию населения?
Студия Postimees: на что надеется Ида-Вирумаа?
13:00
Студия Postimees: на что надеется Ида-Вирумаа?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Нарва-Йыэсуу, первый номер списка "Ээсти 200" от Ида-Вирумаа на предстоящих парламентских выборах Максим Ильин. Смотрите интервью в 13:00!
- Почему выбор между центристами, социал-демократами и "Ээсти 200" пал на команду Лаури Хуссара и Кристины Каллас?
- Кого "Ээсти 200" считает главным конкурентом в Ида-Вирумаа?
- Как решать проблемы региона на парламентском уровне?
- Грозят ли Ида-Вирумаа массовые сокращения?
- Как влияет на регион зеленая политика?
- Продвигается ли вперед процесс интеграции?
- Нужно ли что-то менять в имидже Ида-Вирумаа?
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