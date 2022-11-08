Коррупция в Таллиннском порту: защитники просят закрыть дело в связи с истечением срока давности

Судья Кристина Вялисте выделила прокуратуре две недели на то, чтобы предоставить свою позицию. Другие участники процесса также могут подавать свои ходатайства до 22 ноября.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия, госпрокуратура обвинила бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015.

Позже суд решил прекратить уголовное производство в отношении Кийля в связи с его неизлечимым заболеванием. Кийль скончался 15 июня прошлого года.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ. Ранее обвинялся также Валдо Ыунап, но в его отношении дело разрешили в порядке согласительного производства.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую представители турецкого и польского судостроительных заводов обещали Кийлю в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже новых паромов.

Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд – около 400 000 евро, а Кийль – более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года, прокуратура предъявила обоим подозрения в получении взяток в крупных размерах. Оба освободились из-под ареста в начале 2016 года.