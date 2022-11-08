Промежуточные выборы в США ставят на карту цели Байдена

Во вторник американцы изберут 435 членов Палаты представителей, чуть более одной трети Сената и 36 губернаторов. Пять штатов – Калифорния, Вермонт, Кентукки, Монтана и Мичиган – также проводят референдумы об абортах. Первые результаты будут объявлены после 19:00 (2:00 по эстонскому времени), но в некоторых штатах конкуренция настолько высока, что для получения полной картины могут потребоваться дни или даже недели.