Сегодня в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы укрепляют большинство, что может помешать реализации целей президента-демократа Джо Байдена и стать трамплином в Белый дом для Дональда Трампа.
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Промежуточные выборы в США ставят на карту цели Байдена
Промежуточные выборы в США ставят на карту цели Байдена
«Это день выборов, Америка», – написал Байден в Twitter, когда на Восточном побережье открылись избирательные участки. – Сделайте свой выбор услышанным сегодня. Голосуйте.»
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