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Промежуточные выборы в США ставят на карту цели Байдена

AFP/BNS
Промежуточные выборы в США ставят на карту цели Байдена
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: LEAH MILLIS

Сегодня в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы укрепляют большинство, что может помешать реализации целей президента-демократа Джо Байдена и стать трамплином в Белый дом для Дональда Трампа.

«Это день выборов, Америка», – написал Байден в Twitter, когда на Восточном побережье открылись избирательные участки. – Сделайте свой выбор услышанным сегодня. Голосуйте.»

Во вторник американцы изберут 435 членов Палаты представителей, чуть более одной трети Сената и 36 губернаторов. Пять штатов – Калифорния, Вермонт, Кентукки, Монтана и Мичиган – также проводят референдумы об абортах. Первые результаты будут объявлены после 19:00 (2:00 по эстонскому времени), но в некоторых штатах конкуренция настолько высока, что для получения полной картины могут потребоваться дни или даже недели.

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