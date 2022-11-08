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В трагическом ДТП погибла 14-летняя девочка

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В трагическом ДТП погибла 14-летняя девочка
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Скорая помощь и полиция.
Скорая помощь и полиция. Фото: Taavi Sepp

Сегодня утром на Сааремаа произошло тяжелое ДТП: автомобиль сбил 14-летнюю девочку. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь девочки и сегодня вечером она скончалась в больнице.

Сотрудник Курессаареского отделения полиции ​Эрки Вялинурм сообщил, что сегодня около половины восьмого утра в полицию поступило сообщение, что на четвертом километре шоссе Курессааре – Пюха – Маса машина сбила девочку. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где она, к сожалению, позже скончалась, несмотря на усилия медиков.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, 56-летняя женщина, не заметила, как наехала на ребенка. В момент аварии видимость была ограничена, поскольку на улице было темно и шел дождь. Дорожное покрытие также было мокрым от дождя.

Водитель была трезва и у нее есть водительские права. На пешеходе был светоотражатель.

«Все обстоятельства, которые привели к столь печально закончившейся аварии, мы выясним в ходе уголовного производства», – добавил Вялинурм.

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