Сегодня утром на Сааремаа произошло тяжелое ДТП: автомобиль сбил 14-летнюю девочку. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь девочки и сегодня вечером она скончалась в больнице.
В трагическом ДТП погибла 14-летняя девочка
Сотрудник Курессаареского отделения полиции Эрки Вялинурм сообщил, что сегодня около половины восьмого утра в полицию поступило сообщение, что на четвертом километре шоссе Курессааре – Пюха – Маса машина сбила девочку. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где она, к сожалению, позже скончалась, несмотря на усилия медиков.
По предварительным данным, водитель Volkswagen, 56-летняя женщина, не заметила, как наехала на ребенка. В момент аварии видимость была ограничена, поскольку на улице было темно и шел дождь. Дорожное покрытие также было мокрым от дождя.
Водитель была трезва и у нее есть водительские права. На пешеходе был светоотражатель.
«Все обстоятельства, которые привели к столь печально закончившейся аварии, мы выясним в ходе уголовного производства», – добавил Вялинурм.