Сегодня бывший министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, претендующая на то, чтобы стать следующим представителем Эстонии в Счетной палате ЕС, прошла слушания в комиссии по бюджетному контролю Европарламента.
Кейт Пентус-Розиманнус поддержали на слушаниях в Европарламенте
После слушаний, длившихся менее часа, комиссия по бюджетному контролю Европарламента приступил к голосованию по кандидатуре Пентус-Розиманнус. Результаты показали очевидную поддержку: за проголосовали 19 человек, против – четверо, воздержались – двое.
После слушаний в интервью Postimees Пентус-Розиманнус сказала, что все прошло быстрее, чем она думала, и что ни один вопрос не стал для нее сюрпризом.
На вопрос, насколько его беспокоило ранее отправленное письмо Марта Хельме в Европарламент, Пентус-Розиманнус ответила: «Весь этот процесс все же немного тревожил. Но 20 лет в политике научили меня, что действительно есть те, кто использует все средства».
Напомним, что выдвижение кандидатуры Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) в члены Европейской счетной палаты привело к бурным дискуссиям в антикоррупционной комиссии Рийгикогу. Ее председатель Март Хельме (EKRE) утверждал, что выдвижение было незаконным и, кроме того, у бывшего министра финансов серьезные проблемы с репутацией, что делает ее непригодной для такой высокой должности.
Шаги на пути к кандидатству в Счетную палату
Январь 2021 г.: Пентус-Розиманнус становится министром финансов.
Декабрь 2021: Министр запрашивает у работников обзор членов Счетной палаты и требований к ним.
2022 г., январь-февраль: премьер спрашивает у министра о согласии баллотироваться, министр финансов рассказывает о своем намерении баллотироваться Ратасу.
Июнь 2022: Каллас просит поддержки у Ратаса
2022 г., июнь-июль: коалиционные переговоры о новом правительстве
2022 г. июль: Пентус-Розиманнус просит подготовить неназванный проект.
Сентябрь 2022 г.: Правительство выдвигает кандидата
Октябрь 2022 г.: Пентус-Розиманнус объявляет о своем уходе из политики.