Кейт Пентус-Розиманнус поддержали на слушаниях в Европарламенте

После слушаний, длившихся менее часа, комиссия по бюджетному контролю Европарламента приступил к голосованию по кандидатуре Пентус-Розиманнус. Результаты показали очевидную поддержку: за проголосовали 19 человек, против – четверо, воздержались – двое.

После слушаний в интервью Postimees Пентус-Розиманнус сказала, что все прошло быстрее, чем она думала, и что ни один вопрос не стал для нее сюрпризом.

На вопрос, насколько его беспокоило ранее отправленное письмо Марта Хельме в Европарламент, Пентус-Розиманнус ответила: «Весь этот процесс все же немного тревожил. Но 20 лет в политике научили меня, что действительно есть те, кто использует все средства».

Напомним, что выдвижение кандидатуры Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) в члены Европейской счетной палаты привело к бурным дискуссиям в антикоррупционной комиссии Рийгикогу. Ее председатель Март Хельме (EKRE) утверждал, что выдвижение было незаконным и, кроме того, у бывшего министра финансов серьезные проблемы с репутацией, что делает ее непригодной для такой высокой должности.