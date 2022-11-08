Отгрузки нефти из РФ достигли максимума в преддверии санкций

По данным агентства Bloomberg, объемы отгрузки из РФ выросли до 3,6 млн баррелей в сутки – это максимальный показатель с начала июня. Самый большой прирост пришелся на поставки покупателям, у которых не указан конечный пункт назначения. Как отмечает агентство, многие суда сейчас покидают российские порты, заявляя в качестве пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Bloomberg полагает, что они направляются в Индию.

Значительное увеличение объемов наблюдается при отгрузке нефти с терминала в Мурманске. Этим судам требуется больше времени, чтобы добраться до пунктов назначения в Арктике, по сравнению со сроками доставки нефти с терминалов на Балтике или в Черном море, указывает Bloomberg.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны достиг максимума за последние шесть недель и по состоянию на 4 ноября составлял 762 тысяч баррелей в сутки. Эти данные приводятся без учета поставок в Турцию.

Эмбарго на морские перевозки нефти из РФ

Эмбарго на морские перевозки нефти, предусмотренное шестым пакетом санкций ЕС, вступит в силу 5 декабря. С ним планируют увязать потолок цен на российскую нефть. Новое ограничение предполагает, что с декабря 2022 года начнет действовать запрет на транспортировку российской нефти, а с февраля 2023 года – и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны. Запрещается предоставлять финансовые и иные услуги, связанные с нефтью из РФ.