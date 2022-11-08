Галерея ⟩ В Эстонию прибыл крайне редкий Porsche стоимостью более полумиллиона евро

Porsche 911 GT2 RS выглядит как настоящий гоночный автомобиль, но на самом деле это спорткар, предназначенный для трек-дней, а не для соревнований. Ездить в обычном потоке на нем нельзя, да и не каждый справится с упралением. Для его обслуживания требуется обученная команда.