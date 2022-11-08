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Галерея ⟩ В Эстонию прибыл крайне редкий Porsche стоимостью более полумиллиона евро

Карл Михкель Эллер
В Эстонию прибыл крайне редкий Porsche стоимостью более полумиллиона евро
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По всему миру было продано 25 уникальных моделей легендарного Porsche 911 GT2 RS Clubsport. Один из спорткаров стоимостью более полумиллиона евро нашел нового владельца в Эстонии.

К 25-летию Manthey Racing была выпущена специальная модель Porsche 911. С ней связана долгая история успеха в производстве гоночных автомобилей известного немецкого автопроизводителя Porsche.

Porsche 911 GT2 RS выглядит как настоящий гоночный автомобиль, но на самом деле это спорткар, предназначенный для трек-дней, а не для соревнований. Ездить в обычном потоке на нем нельзя, да и не каждый справится с упралением. Для его обслуживания требуется обученная команда.

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