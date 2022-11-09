Ср, 9.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

3D-модель ⟩ Чтобы разгадать таинственную надпись на надгробии в Йыэляхтме нужна помощь российских специалистов

Лоора-Элизабет Ломп
Чтобы разгадать таинственную надпись на надгробии в Йыэляхтме нужна помощь российских специалистов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Трехмерная модель надгробия с надписью, которая до сих пор остается загадкой.
Трехмерная модель надгробия с надписью, которая до сих пор остается загадкой. Фото: Vaiko Veeleid/Hades Geodeesia OÜ

На предполагаемом надгробии, найденном в приходе Святой Девы Марии в Йыэляхтме, выгравирован странный текст, суть которого никто до сих пор не смог разгадать. Именно этот текст и привлекает туристов, которые едут в Йыэляхтме для исследования таинственного камня.

Единственное понятное слово на надгробии – латинское слово anno – то есть год и число 9, которое может относиться к происхождению камня в 15 или 16 веке.

«Нет ясности», – заявил священнослужитель Йыэляхтмеского прихода Маргус Кирья. – Я не могу сказать, насколько тщательно кто-либо занимался этим вопросом. Слышал, что фото надгробия также пересылали за границу, но не более того».

Ключевые слова
Наверх