3D-модель ⟩ Чтобы разгадать таинственную надпись на надгробии в Йыэляхтме нужна помощь российских специалистов

Трехмерная модель надгробия с надписью, которая до сих пор остается загадкой.

На предполагаемом надгробии, найденном в приходе Святой Девы Марии в Йыэляхтме, выгравирован странный текст, суть которого никто до сих пор не смог разгадать. Именно этот текст и привлекает туристов, которые едут в Йыэляхтме для исследования таинственного камня.