На предполагаемом надгробии, найденном в приходе Святой Девы Марии в Йыэляхтме, выгравирован странный текст, суть которого никто до сих пор не смог разгадать. Именно этот текст и привлекает туристов, которые едут в Йыэляхтме для исследования таинственного камня.
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3D-модель ⟩ Чтобы разгадать таинственную надпись на надгробии в Йыэляхтме нужна помощь российских специалистов
Чтобы разгадать таинственную надпись на надгробии в Йыэляхтме нужна помощь российских специалистов
Единственное понятное слово на надгробии – латинское слово anno – то есть год и число 9, которое может относиться к происхождению камня в 15 или 16 веке.