Округ Марикопа, где находится столица штата Феникс, оказался в центре внимания на президентских выборах 2020 года, когда победа президента Джо Байдена привела к ложным утверждениям о том, что результаты были сфальсифицированы.

«На некоторых избирательных участках есть проблемы с табуляторами», – сказал председатель Наблюдательного совета округа Билл Гейтс. По словам Гейтса, сломанные машины не повлияют на результаты выборов.

«Если голос нельзя занести в табулятор – его можно положить в сейф. Вечером мы привезем их в центральный округ для подсчета», – сказал он.

Байден победил в штате Аризона в 2020 году, набрав 10 000 голосов, округ Марикопа имел решающее значение для его победы. Однако штат ранее склонялся к республиканцам, поэтому победа вызвала подозрения у некоторых людей и породила теории заговора.

В течение последних двух лет Дональд Трамп и его сторонники безосновательно заявляли о мошенничестве на выборах, хотя многочисленные расследования, в том числе финансируемое самими республиканцами, не нашли никаких доказательств.

Однако кандидаты от республиканцев на пост канцлера, губернатора и сенатора штата приняли теорию заговора и заявили, что не подтвердили бы победу Байдена.