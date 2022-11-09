Во вторник в американском штате Аризона вышла из строя пятая часть машин для голосования, но местные чиновники попытались успокоить людей и заверили, что это не означает мошенничества.
Согласно теориям заговора, в Аризоне сломались машины для голосования
Округ Марикопа, где находится столица штата Феникс, оказался в центре внимания на президентских выборах 2020 года, когда победа президента Джо Байдена привела к ложным утверждениям о том, что результаты были сфальсифицированы.
«На некоторых избирательных участках есть проблемы с табуляторами», – сказал председатель Наблюдательного совета округа Билл Гейтс. По словам Гейтса, сломанные машины не повлияют на результаты выборов.
«Если голос нельзя занести в табулятор – его можно положить в сейф. Вечером мы привезем их в центральный округ для подсчета», – сказал он.
Байден победил в штате Аризона в 2020 году, набрав 10 000 голосов, округ Марикопа имел решающее значение для его победы. Однако штат ранее склонялся к республиканцам, поэтому победа вызвала подозрения у некоторых людей и породила теории заговора.
В течение последних двух лет Дональд Трамп и его сторонники безосновательно заявляли о мошенничестве на выборах, хотя многочисленные расследования, в том числе финансируемое самими республиканцами, не нашли никаких доказательств.
Однако кандидаты от республиканцев на пост канцлера, губернатора и сенатора штата приняли теорию заговора и заявили, что не подтвердили бы победу Байдена.
Местные беспартийные официальные лица начали масштабную операцию по укреплению доверия на фоне теорий заговора и призвали граждан прийти и посмотреть на процедуры по безопасности на участках своими глазами.