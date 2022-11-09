FIFA смягчила санкции в отношении российских футболистов

Встреча между командами Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября, за три дня до чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Мы получили авторизацию со стороны и UEFA, и FIFA. Очки за матч пойдут в рейтинг FIFA. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

28 февраля FIFA отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.