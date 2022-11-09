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FIFA смягчила санкции в отношении российских футболистов

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FIFA смягчила санкции в отношении российских футболистов
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Логотипы FIFA и UEFA на фоне российского флага.
Логотипы FIFA и UEFA на фоне российского флага. Фото: Dado Ruvic

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разрешили проведение товарищеского матча между сборными Таджикистана и России. Об во вторник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана, сообщает sportmail со ссылкой на информагентство ТАСС. 

Встреча между командами Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября, за три дня до чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Мы получили авторизацию со стороны и UEFA, и FIFA. Очки за матч пойдут в рейтинг FIFA. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

28 февраля FIFA отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Для сравнения, в сентябре Россия встречалась с Кыргызстаном, но игра была неофициальной, так как не была признана FIFA или UEFA.

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