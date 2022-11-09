Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) разрешили проведение товарищеского матча между сборными Таджикистана и России. Об во вторник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана, сообщает sportmail со ссылкой на информагентство ТАСС.
FIFA смягчила санкции в отношении российских футболистов
FIFA смягчила санкции в отношении российских футболистов
Встреча между командами Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября, за три дня до чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Мы получили авторизацию со стороны и UEFA, и FIFA. Очки за матч пойдут в рейтинг FIFA. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
28 февраля FIFA отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.
Для сравнения, в сентябре Россия встречалась с Кыргызстаном, но игра была неофициальной, так как не была признана FIFA или UEFA.