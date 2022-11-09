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Энергетический кризис заставляет переносить соревнования

rus.postimees.ee
Энергетический кризис заставляет переносить соревнования
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Производство искусственного снега в этом году оказалось крайне затратным.
Производство искусственного снега в этом году оказалось крайне затратным. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Городской спринтерский этап Кубка мира, который должен был пройти 21-22 января в Милане, перенесён в горнолыжный курорт Ливиньо из-за разгоревшегося в Европе энергетического кризиса, пишет «Чемпионат»

Как сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS), данное решение обусловлено высокими затратами на производство искусственного снега. Учитывая климатические особенности Ливиньо, натурального снега в этом месте должно хватить для проведения этапа.

Также в заявлении FIS сказано, что горнолыжный курорт предлагает подходящую логистическую инфраструктуру для размещения всей семьи лыжных гонок.

«С Ливиньо FIS представила отличную альтернативу для спринтерского уикенда в январе, и мы с нетерпением ждём завершения последних приготовлений», — заявил директор FIS по кроссу Михал Лэмплот.

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