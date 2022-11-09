Энергетический кризис заставляет переносить соревнования

Как сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS), данное решение обусловлено высокими затратами на производство искусственного снега. Учитывая климатические особенности Ливиньо, натурального снега в этом месте должно хватить для проведения этапа.

Также в заявлении FIS сказано, что горнолыжный курорт предлагает подходящую логистическую инфраструктуру для размещения всей семьи лыжных гонок.