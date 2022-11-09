Городской спринтерский этап Кубка мира, который должен был пройти 21-22 января в Милане, перенесён в горнолыжный курорт Ливиньо из-за разгоревшегося в Европе энергетического кризиса, пишет «Чемпионат».
Энергетический кризис заставляет переносить соревнования
Энергетический кризис заставляет переносить соревнования
Как сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS), данное решение обусловлено высокими затратами на производство искусственного снега. Учитывая климатические особенности Ливиньо, натурального снега в этом месте должно хватить для проведения этапа.
Также в заявлении FIS сказано, что горнолыжный курорт предлагает подходящую логистическую инфраструктуру для размещения всей семьи лыжных гонок.
«С Ливиньо FIS представила отличную альтернативу для спринтерского уикенда в январе, и мы с нетерпением ждём завершения последних приготовлений», — заявил директор FIS по кроссу Михал Лэмплот.
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