Зепп Блаттер: Катар — плохой выбор. Это моя ошибка и ответственность

«Катар — плохой выбор, моя ответственность и ошибка. В целом, это слишком маленькая страна, чтобы самостоятельно проводить такие крупные турниры. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали мундиали», - сказал Блаттер и добавил, что благодаря Мишелю Платини и четырем голосам его команды UEFA, турнир достался Катару, а не США.

«В свое время я был прав, когда говорил, что футбол и ЧМ слишком велики для Катара», — сказал Блаттер.

Без политики не обошлось – по словам Блаттера, Катар был выбран после того, как экс-президент UEFA Мишель Платини пообщался с бывшим президентом Франции Николя Саркози, который и попросил проголосовать за Кватар. В итоге спустя полгода Катар купил у Франции истребители. Сделка стоила почти 15 млрд евро.