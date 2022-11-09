Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер признал, что допустил ошибку, когда в 2010 году во время своей каденции способствовал тому, что ЧМ-2022 достался Катару, а не США, сообщают СМИ.
Зепп Блаттер: Катар — плохой выбор. Это моя ошибка и ответственность
«Катар — плохой выбор, моя ответственность и ошибка. В целом, это слишком маленькая страна, чтобы самостоятельно проводить такие крупные турниры. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали мундиали», - сказал Блаттер и добавил, что благодаря Мишелю Платини и четырем голосам его команды UEFA, турнир достался Катару, а не США.
«В свое время я был прав, когда говорил, что футбол и ЧМ слишком велики для Катара», — сказал Блаттер.
Без политики не обошлось – по словам Блаттера, Катар был выбран после того, как экс-президент UEFA Мишель Платини пообщался с бывшим президентом Франции Николя Саркози, который и попросил проголосовать за Кватар. В итоге спустя полгода Катар купил у Франции истребители. Сделка стоила почти 15 млрд евро.
Скандалы в связи с проведением чемпионата мира в Катаре начались с самого момента получения информации о том, что мундиаль будет проводиться именно в этой стране.