Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился: Партия реформ занимает лидирующую позицию, за ней следуют Консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия.
Рейтинги: Партия реформ продолжает уверенно лидировать
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 32,9 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 27,1 процента, а Центристскую партию 14,1 процента.
Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился. Это значит, что продолжавшийся последние четыре недели рост популярность лидирующей Партии реформ остановился, как остановилось и снижение опустившегося до рекордно низкого уровня рейтинга Центристской партии.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (8,8 процента), «Отечество» (7,9 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,2 процента.
Если бы выборы в Рийгикогу состоялись сегодня, Партия реформ получила бы 37 мест, EKRE – 30, центристы – 14, «Ээсти 200» – 8, Isamaa – 7, соцдемы – 5 мест.
Всего коалиционные партии поддерживают 47 процента респондентов, а оппозиционные 41,2 процента.