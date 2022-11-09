Венгрия, Дания и Чехия не нашли следов оружия из Украины

По словам главы отдела по коммуникациям управления полиции Дании по расследованию особо тяжких преступлений Пии Брюггер, оружия из Украины в стране «не регистрировалось».

В национальной полиции Венгрии также указали, что у преступных группировок в стране «не было изъято ни одно единицы оружия, которое изначально предназначалось для Украины», а военный конфликт в Украине не оказал негативного влияния на общий уровень безопасности.

В отделе коммуникаций и внешних связей полиции Чехии сообщения о возможной контрабанде оружия, предназначенного для Украины, посчитали «дезинформацией».

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии также назвали сообщения о возможной контрабанде оружия из Украины не соответствующими действительности. При этом полиция сослалась на пресс-релиз финских коллег от 1 ноября с указанием, что у правоохранительных органов нет подтверждения, что переданное Западом Киеву оружие попало к финским организованным преступным группировкам.

Сообщения о контрабанде оружия из Украины

Ранее, 30 октября, комиссар отделения Центральной уголовной полиции Финляндии по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен в интервью государственной медиакомпании Yle рассказал, что оружие, направленное Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок, в частности, при помощи действующих на международном уровне байкерских клубов.

По его словам, оружие, предназначенное для Украины, было обнаружено также в Швеции, Дании и Нидерландах.