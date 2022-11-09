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Венгрия, Дания и Чехия не нашли следов оружия из Украины

Deutsche Welle
Венгрия, Дания и Чехия не нашли следов оружия из Украины
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Полиция трех стран ЕС – Дании, Чехии и Венгрии – объявила, что не фиксировала на территории своих государств следов контрабандного оружия из Украины.

По словам главы отдела по коммуникациям управления полиции Дании по расследованию особо тяжких преступлений Пии Брюггер, оружия из Украины в стране «не регистрировалось».

В национальной полиции Венгрии также указали, что у преступных группировок в стране «не было изъято ни одно единицы оружия, которое изначально предназначалось для Украины», а военный конфликт в Украине не оказал негативного влияния на общий уровень безопасности.

В отделе коммуникаций и внешних связей полиции Чехии сообщения о возможной контрабанде оружия, предназначенного для Украины, посчитали «дезинформацией».

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии также назвали сообщения о возможной контрабанде оружия из Украины не соответствующими действительности. При этом полиция сослалась на пресс-релиз финских коллег от 1 ноября с указанием, что у правоохранительных органов нет подтверждения, что переданное Западом Киеву оружие попало к финским организованным преступным группировкам.

Сообщения о контрабанде оружия из Украины

Ранее, 30 октября, комиссар отделения Центральной уголовной полиции Финляндии по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен в интервью государственной медиакомпании Yle рассказал, что оружие, направленное Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок, в частности, при помощи действующих на международном уровне байкерских клубов.

По его словам, оружие, предназначенное для Украины, было обнаружено также в Швеции, Дании и Нидерландах.

1 ноября, однако, финская полиция фактически опровергла заявления Ахлгрена. «На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что, возможно, преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликтов», - говорилось в заявлении замначальника полиции Маркуса Вялимяки.

Сведения Европола по возможной контрабанде оружия из Украины

В июле немецкая общественно-правовая медиакомпания SWR сообщила о конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза (Европола), направленном в Совет ЕС, с данными о том, что правоохранителям известен ряд случаев, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды, следовало из этого документа.

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил тогда агентству dpa, что на черном рынке были зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины. В правоохранительных органах отдельных государств ЕС не исключают и торговлю тяжелым оружием. «Существует риск, что оно попадет в руки организованных преступных группировок или террористов», - отметил представитель Европола.

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