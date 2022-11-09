Бывший главный исполнительный директор Danske Bank A/S Томас Борген был оправдан по гражданскому делу, в котором акционеры требовали 2,4 миллиарда крон (325 миллионов долларов США) в связи с его ролью в скандале с отмыванием денег датским кредитором, пишет Bloomberg.
Датский суд оправдал бывшего главу Danske Bank Томаса Боргена
По оценке суда, в 2014 году Борген ничего не знал о скандале с отмыванием денег, о котором он был обязан сообщить акционерам.
Это решение стало облегчением для Боргена после того, как в прошлом году датские власти сняли с него уголовные обвинения.
Банк Danske заявил в прошлом месяце, что близок к разрешению скандала, связанного с подозрительными сделками, стоимость которых оценивается в 15,5 млрд крон, после переговоров с властями США и Дании о штрафах.
В 2018 году выяснилось, что Danske не обращал внимания на сигналы, указывающие на то, что преступники использовали ныне несуществующее эстонское подразделение для направления миллиардов подозрительных средств из бывших советских республик на Запад примерно с 2008 по 2015 годы. Борген занимал пост генерального директора с 2013 года, пока его не уволили в конце 2018 года.