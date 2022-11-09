Датский суд оправдал бывшего главу Danske Bank Томаса Боргена

По оценке суда, в 2014 году Борген ничего не знал о скандале с отмыванием денег, о котором он был обязан сообщить акционерам.

Это решение стало облегчением для Боргена после того, как в прошлом году датские власти сняли с него уголовные обвинения.

Банк Danske заявил в прошлом месяце, что близок к разрешению скандала, связанного с подозрительными сделками, стоимость которых оценивается в 15,5 млрд крон, после переговоров с властями США и Дании о штрафах.