Владимир Свет: лишение граждан РФ права голоса – ужасная несправедливость

В-третьих, нужно разделять преступные деяния режима Путина и людей, которые являются гражданами России. Проживающие в Эстонии граждане России не принимают участия в войне России против Украины. К тому же, если иностранный гражданин совершает преступление, то суд может лишить его вида на жительство, и преступника в таком случае выдворяют из страны. Коллективно обвинять всех граждан России в нынешней войне, мягко говоря, странно.

В-четвертых, как вице-мэр столицы могу вас заверить: в муниципалитетах, безусловно, принимают большое количество решений, но все-таки круг тем ограничен и все 79 муниципалитетов Эстонии действуют в законодательных рамках, которые устанавливает парламент, избранный исключительно гражданами Эстонии. Таким образом, влияние граждан третьих стран на политику страны все же заметно ограничено.

В-пятых, пожалуй, самое важное. Можно легко обвинить меня и Центристскую партию в том, что мы не согласны с законопроектами правых партий о лишении граждан РФ права голоса, т.к. боимся потерять избирателя. Но впору задаться другим вопросом: а почему русскоязычные люди чаще поддерживают центристов, а не других кандидатов? Правильный ответ прост: потому что мы всегда старались вовлекать людей, а не отталкивать их. Объединять, а не разобщать.