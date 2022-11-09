Местные выборы позволяют лучше вовлекать людей в жизнь государства, в котором они живут. В противном случае, с интеграцией многих русскоязычных в эстонское общество дела будут обстоять значительно хуже, а в плохой интеграции правые политики обычно видят угрозу безопасности, считает вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Владимир Свет: лишение граждан РФ права голоса – ужасная несправедливость
Согласно действующему закону о выборах, на муниципальных выборах в Эстонии может участвовать более широкий круг избирателей: тогда как парламент избирают только граждане Эстонии, в городские и волостные собрания своих представителей выбирают и долгосрочно проживающие здесь граждане России. Некоторые политики хотят лишить этих жителей Эстонии таких прав. Мне кажется, это несправедливо, и у меня на это пять причин.
Во-первых, нельзя дискриминировать людей по признаку гражданства: если практика действует, то она должна быть единой для всех. Действующая в Эстонии регуляция касается не только граждан России и лиц без гражданства, но и всех остальных граждан третьих стран: к ним относятся, например, также и постоянно проживающие в Эстонии граждане Украины, Грузии или, скажем, Израиля. Кстати, 30 лет назад право голоса на местных выборах гражданам третьих стран было предоставлено отчасти под давлением международных организаций во избежание упреков в дискриминации.
Во-вторых, нужно оправдывать ожидания людей к государству. Вероятно, у каждого человека свои причины на то, чтобы даже долгосрочно проживая в одной стране, сохранять гражданство другого государства. Вполне возможно, что некоторые постоянно проживающие в Эстонии граждане России не стали приступать к процессу ходатайства о гражданстве Эстонии в том числе из-за того что понимали: участвовать в местной жизни и голосовать на местных выборах они смогут и со своим прежним паспортом.
В-третьих, нужно разделять преступные деяния режима Путина и людей, которые являются гражданами России. Проживающие в Эстонии граждане России не принимают участия в войне России против Украины. К тому же, если иностранный гражданин совершает преступление, то суд может лишить его вида на жительство, и преступника в таком случае выдворяют из страны. Коллективно обвинять всех граждан России в нынешней войне, мягко говоря, странно.
В-четвертых, как вице-мэр столицы могу вас заверить: в муниципалитетах, безусловно, принимают большое количество решений, но все-таки круг тем ограничен и все 79 муниципалитетов Эстонии действуют в законодательных рамках, которые устанавливает парламент, избранный исключительно гражданами Эстонии. Таким образом, влияние граждан третьих стран на политику страны все же заметно ограничено.
В-пятых, пожалуй, самое важное. Можно легко обвинить меня и Центристскую партию в том, что мы не согласны с законопроектами правых партий о лишении граждан РФ права голоса, т.к. боимся потерять избирателя. Но впору задаться другим вопросом: а почему русскоязычные люди чаще поддерживают центристов, а не других кандидатов? Правильный ответ прост: потому что мы всегда старались вовлекать людей, а не отталкивать их. Объединять, а не разобщать.
Местные выборы позволяют лучше вовлекать людей в жизнь государства, в котором они живут. В противном случае, с интеграцией многих русскоязычных в эстонское общество дела будут обстоять значительно хуже. В плохой интеграции правые политики обычно видят угрозу безопасности. Получается, они же сами сейчас и создают эту угрозу? Мне кажется, подобные изменения никак не улучшат жизнь в Эстонии, а лишь увеличат раскол общества в непростое время.