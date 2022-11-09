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Эксперт рассказал, что будет с тарифами на отопление этой зимой

rus.postimees.ee
Эксперт рассказал, что будет с тарифами на отопление этой зимой
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Отопление.
Отопление. Фото: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

Стоимость отопления, обеспечиваемого котельными, зимой не поменяется, но расходы на отопление для жителей все же будут зависеть от того, насколько холодной будет зима. Об этом заявил глава Объединения силовых станций и центрального отопления Сийм Умблея.

«Зависит от вида топлива. Для потребителя, думаю, тариф останется прежним, так как компенсация правительства, при которой возмещается 80% от части цены, превышающей 80 евро, будет действовать до весны», – сказал Умблея в эфире Vikerhommik.

«Не в наших силах влиять на то, какую температуру человек выставляет на радиаторе – 20 или 23 градуса. От этого и зависит потребление. Цена – это одно, но объем потребления зависит от здания и потребительских привычек», – пояснил эксперт.

По словам Умблея, в Таллинне – крупнейшем отопительном регионе Эстонии – сохранилась та же цена, которая вступила в силу в начале года, тогда как в других местах рост цен в основном остался в пределах 20 процентов.

Он добавил, что относительно теплая погода также помогла снизить расходы на отопление этой осенью.

Говоря о возможности того, что поставщикам центрального отопления придется подавать заявку в Департамент конкуренции для повышения тарифов в связи с ростом цен на топливо, Умблея пояснил, что на его рассмотрение потребуется от одного до двух месяцев.

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