Эксперт рассказал, что будет с тарифами на отопление этой зимой

«Зависит от вида топлива. Для потребителя, думаю, тариф останется прежним, так как компенсация правительства, при которой возмещается 80% от части цены, превышающей 80 евро, будет действовать до весны», – сказал Умблея в эфире Vikerhommik.

«Не в наших силах влиять на то, какую температуру человек выставляет на радиаторе – 20 или 23 градуса. От этого и зависит потребление. Цена – это одно, но объем потребления зависит от здания и потребительских привычек», – пояснил эксперт.

По словам Умблея, в Таллинне – крупнейшем отопительном регионе Эстонии – сохранилась та же цена, которая вступила в силу в начале года, тогда как в других местах рост цен в основном остался в пределах 20 процентов.

Он добавил, что относительно теплая погода также помогла снизить расходы на отопление этой осенью.