Стоимость отопления, обеспечиваемого котельными, зимой не поменяется, но расходы на отопление для жителей все же будут зависеть от того, насколько холодной будет зима. Об этом заявил глава Объединения силовых станций и центрального отопления Сийм Умблея.
Эксперт рассказал, что будет с тарифами на отопление этой зимой
«Зависит от вида топлива. Для потребителя, думаю, тариф останется прежним, так как компенсация правительства, при которой возмещается 80% от части цены, превышающей 80 евро, будет действовать до весны», – сказал Умблея в эфире Vikerhommik.
«Не в наших силах влиять на то, какую температуру человек выставляет на радиаторе – 20 или 23 градуса. От этого и зависит потребление. Цена – это одно, но объем потребления зависит от здания и потребительских привычек», – пояснил эксперт.
По словам Умблея, в Таллинне – крупнейшем отопительном регионе Эстонии – сохранилась та же цена, которая вступила в силу в начале года, тогда как в других местах рост цен в основном остался в пределах 20 процентов.
Он добавил, что относительно теплая погода также помогла снизить расходы на отопление этой осенью.
Говоря о возможности того, что поставщикам центрального отопления придется подавать заявку в Департамент конкуренции для повышения тарифов в связи с ростом цен на топливо, Умблея пояснил, что на его рассмотрение потребуется от одного до двух месяцев.