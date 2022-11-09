Приемная мать Лене: «У меня в семье было 22 ребенка»

Когда ребенок отправляется от меня на усыновление, думает он и о своей семье: «Я ведь был хорошим ребенком, мама заботилась обо мне, почему ее больше нет?» Ребенок воспринимает это так, что его бросили. И я старалась облегчить этот момент. Ходила с ребенком в гости в будущий дом, чтобы он ощущал себя в безопасности, переезжая туда. Я все же присматриваю за детьми. Мать одного из детей лечилась целый год, ребенок даже не узнавал ее больше. В течение трех месяцев мы ходили в гости в его настоящий дом. И в итоге ребенок сказал: «Мама, я все же поеду к той тете, она так ждет меня». И мы привезли ему новую кровать из моего дома и маленький столик, многие его вещи прихватили. Прошло еще три месяца, пока мне не позвонила мама: «Знаешь, сегодня он сказал мне "мама"!» Я просто так детей не возвращаю, даже приемной семье не скажу: «Приходите, забирайте». Ребенок должен улыбаться, хотеть на ручки. В одной из приемных семей я для детей теперь бабушка, и мы продолжаем общаться. И это совершенно необыкновенный опыт.