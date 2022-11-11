Властные женщины в доме на проклятой земле

Пьеса Леттса очень конкретна, в ней множество реалий, но все эти события могут, с некоторыми не очень принципиальными поправками на имена и местные обычаи, произойти где угодно. По своей жанровой структуре эта драма универсальна. Здесь есть вкрапления и детектива (почему Беверли покончил с собой, что толкнуло его, какая тайна стоит за этим?), и «черной» комедии, и семейной драмы с разоблачениями (измены, инцест, ложь, психотеррор, с которым столкнулась Вайолет в юности и теперь, полвека спустя, в отместку старается размазать по стенке всех окружающих). Литературными «отцами» драматургии Леттса принято считать Чехова и Теннесси Уильямса. Особенно Чехова; у Леттса тоже три сестры. «неврастенические сестры Уэстон», как иронизирует самая яркая, умная и сильная из них Барбара (Наталья Дымченко); у всех трех – несостоявшиеся судьбы. Семья Барбары рушится, Айви (Наталья Мурина), единственная из трех, не решившаяся далеко уехать от матери и оставшаяся старой девой без шансов как-то изменить свое положение, нашла, наконец, родственную душу, но ее чувство запретно по всем мотивам, как этическим, так и генетическим. Легкая, веселая и простодушная Карен (Екатерина Кордас) встретила мужчину своей мечты, но он оказался совершенным подонком. Хотя Карен согласна и на такого. (Бери, что дают, второй раз судьба ничего тебе не предложит!)