Сегодня Rus.Postimees провел конференцию с участием представителей ведущих русскоязычных свободных СМИ. Участвуют Тихон Дзядко («Дождь»), Кирилл Мартынов («Новая газета – Европа»), Евгения Назарец (Радио Свобода), Сергей Ковальченко (независимый журналист из Петербурга). Участники рассказали о пройденном пути на фоне трагедии войны, обсудили вопрос о будущем русскоязычных СМИ в меняющемся мире и их роль в судьбе России.
Конференция Rus.Postimees ⟩ Независимые журналисты: зловещая путинская пропаганда работает там, где у нее нет конкурентов
Перебравшиеся за границу издания переживают сложный период адаптации. Смысл работы, аудитория, охват освещаемых вопросов, стиль этого освещения – все требует если не кардинального пересмотра, то серьезного анализа и осмысления.
Rus.Postimees инициирует дискуссию по проблемам идентичности русской журналистики вне России. Мы хотим вместе обсудить пройденный ею за последние месяцы путь на фоне трагических событий войны и задуматься о будущем русскоязычных медиа в меняющемся мире.
Участвуют:
- Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь»
- Евгения Назарец, глава рижского офиса Радио Свобода
- Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой Газеты – Европа»
- Сергей Ковальченко, независимый журналист из Петербурга, бывший главред MR7
- Сергей Метлев, главный редактор русских изданий Postimees
- Ян Левченко, редактор Rus.Postimees
Вадим Радионов, сооснователь YouTube-канала «И грянул Грэм», к сожалению, не сможет приехать по состоянию здоровья.
Расписание
15:00-16:30 Первая панельная дискуссия «Покинувшие Россию свободные медиа в Европе: трудности и новые возможности».
Участники: Евгения Назарец, Кирилл Мартынов, Тихон Дзядко, Сергей Ковальченко, модератор Сергей Метлев.
16:30-16:50 Перерыв
16:50-18:00 Вторая панельная дискуссия «Задачи свободных медиа на русском языке».
Участники: Евгения Назарец, Сергей Ковальченко, Кирилл Мартынов, модератор Ян Левченко.
Обсудим следующие вопросы:
- Могут ли и хотят ли беженцы и/или русскоязычные СМИ за пределами России влиять на ситуацию в России?
- Нужно ли им заниматься организацией эмигрантов?
- Как налаживается связь с принимающими странами?
- Есть ли у эмигрантских СМИ желание интегрироваться в контекст принимающей страны?
- Как они реагируют на обвинения в «высокомерии» и непонимании местных реалий?
- Чувствуют ли они какие-то изменения на протяжении своего пребывания в принимающих странах?
- Какие стратегии своего развития разрабатывают эмигрантские СМИ?
Гости конференции
Тихон Дзядко – главный редактор телеканала «Дождь», приостановившего работу в Москве в марте 2022 года и с июля возобновившего вещание из Риги.
Тихон начинал работу в журналистике на радио «Эхо Москвы», с 2005 по 2013 годы вел авторские программы. В 2007-2012 годах участвовал в российской миссии международного проекта «Репортеры без границ» – независимой организации, отстаивающей свободу слова. Вместе с братьями Филиппом и Тимофеем в 2010–2013 годах вел передачу «Дзядко» на «Дожде».
Временно покинул канал в 2015 году, сотрудничал с украинским телеканалом «Интер» во время электорального цикла в США, затем с 2016 по 2018 год вел новостную программу на телеканале RTVi (так называемое «Русское Международное Телевидение», бывший NTV International), до декабря 2019 года был заместителем главного редактора канала. В декабре 2019 года вернулся на «Дождь» уже в новом качестве.
Кирилл Мартынов – главный редактор «Новой газеты – Европа», которая базируется в Риге и представляет собой ответвление приостановившей выход в России «Новой газеты».
До апреля 2022 года, когда сайт издания был заблокирован из-за непредвзятого освещения войны в Украине, «Новая» оставалась едва ли не уникальным островом свободной прессы в Российской Федерации, где независимая журналистика была по большей части ликвидирована к концу 2010-х годов. В редакции московской «Новой» Кирилл был сначала колумнистом, затем редактором отделов «Мнения» и «Политика» и, наконец, заместителем главного редактора.
Мартынов – представитель нового поколения российской журналистики, полноценно пришедший в профессию лишь в последнее десятилетие на фоне растущих угроз независимой аналитике в СМИ. Его философское образование и многолетний опыт преподавания в ведущих университетах оказались мощным ресурсом пересмотра языка описания социально-политической повестки. В 2020 году Кирилл был уволен из «Высшей школы экономики» (Москва) по «формальным основаниям» и вошел в число основателей проекта «Свободный университет».
Евгения Назарец – глава Русской службы в Рижском офисе Радио Свободная Европа / Радио Свобода.
С 2016 по 2021 год возглавляла Московское бюро РС и переехала в Прагу в связи с усилившимся давлением российских властей (в частности, за отсутствие на материалах СМИ маркировки «иностранный агент» Роскомнадзор успел к весне 2021 года выписать штрафов почти на миллион долларов США). Евгения сотрудничает с РС с 2002 года; первоначально она участвовала в работе Екатеринбургского бюро, вела прямые эфиры Liberty Live из регионального офиса РС.
Евгения окончила журфак Уральского Государственного Университета и начала работать на радио в 1994 году. С самого начала она специализировалась на региональных темах, постепенно расширяя географию, в первую очередь, в направлении российского Севера. Ее цикл передач об экологических катастрофах на Урале (2004) был отмечен премией Союза журналистов Свердловской области.