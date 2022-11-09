Прямой эфир и блог ⟩ Конференция «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?»

Гости конференции

Тихон Дзядко – главный редактор телеканала «Дождь», приостановившего работу в Москве в марте 2022 года и с июля возобновившего вещание из Риги.

Тихон Дзядко. Фото: AFP

Тихон начинал работу в журналистике на радио «Эхо Москвы», с 2005 по 2013 годы вел авторские программы. В 2007-2012 годах участвовал в российской миссии международного проекта «Репортеры без границ» – независимой организации, отстаивающей свободу слова. Вместе с братьями Филиппом и Тимофеем в 2010–2013 годах вел передачу «Дзядко» на «Дожде».

Временно покинул канал в 2015 году, сотрудничал с украинским телеканалом «Интер» во время электорального цикла в США, затем с 2016 по 2018 год вел новостную программу на телеканале RTVi (так называемое «Русское Международное Телевидение», бывший NTV International), до декабря 2019 года был заместителем главного редактора канала. В декабре 2019 года вернулся на «Дождь» уже в новом качестве.

Кирилл Мартынов – главный редактор «Новой газеты – Европа», которая базируется в Риге и представляет собой ответвление приостановившей выход в России «Новой газеты».

Кирилл Мартынов. Фото: AFP

До апреля 2022 года, когда сайт издания был заблокирован из-за непредвзятого освещения войны в Украине, «Новая» оставалась едва ли не уникальным островом свободной прессы в Российской Федерации, где независимая журналистика была по большей части ликвидирована к концу 2010-х годов. В редакции московской «Новой» Кирилл был сначала колумнистом, затем редактором отделов «Мнения» и «Политика» и, наконец, заместителем главного редактора.