Мероприятие пройдет 17 ноября в Fotografiska (Теллискиви 60а-8, Таллинн).
Rus.Postimees приглашает на конференцию: «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?»
Rus.Postimees приглашает на конференцию: «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?»
С начала полномасштабной войны России против Украины десятки российских СМИ либо вовсе прекратили работу, либо перенесли ее за границу.
Редакция Rus.Postimees приглашает вас на панельную дискуссию с участием представителей ведущих русскоязычных свободных СМИ, чтобы обсудить проблему идентичности русской журналистики вне России. Участники дискуссии расскажут о пройденном пути на фоне трагедии войны и вместе обсудят вопрос о будущем русскоязычных медиа в меняющемся мире.
Мероприятие пройдет на русском языке. Организаторы обеспечат синхронный перевод на эстонский язык.
Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ до 11 ноября. Количество мест ограничено. Вход только по регистрации.
Участвуют:
- Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь»
- Евгения Назарец, глава рижского офиса Радио Свобода
- Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой Газеты – Европа»
- Сергей Метлев, главный редактор русских изданий Postimees
- Вадим Радионов, сооснователь YouTube-канала «И грянул Грэм»
Мы обсудим следующие вопросы:
- Могут ли и хотят ли беженцы и/или русскоязычные СМИ за пределами России влиять на ситуацию в России?
- Нужно ли им заниматься организацией эмигрантов?
- Как налаживается связь с принимающими странами?
- Есть ли у эмигрантских СМИ желание интегрироваться в контекст принимающей страны?
- Как они реагируют на обвинения в «высокомерии» и непонимании местных реалий?
- Чувствуют ли они какие-то изменения на протяжении своего пребывания в принимающих странах?
- Какие стратегии своего развития разрабатывают эмигрантские СМИ?
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