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Rus.Postimees приглашает на конференцию: «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?»

rus.postimees.ee
Rus.Postimees приглашает на конференцию: «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?»
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Фото: unsplash.com

Мероприятие пройдет 17 ноября в Fotografiska (Теллискиви 60а-8, Таллинн).

С начала полномасштабной войны России против Украины десятки российских СМИ либо вовсе прекратили работу, либо перенесли ее за границу.  

Редакция Rus.Postimees приглашает вас на панельную дискуссию с участием представителей ведущих русскоязычных свободных СМИ, чтобы обсудить проблему идентичности русской журналистики вне России. Участники дискуссии расскажут о пройденном пути на фоне трагедии войны и вместе обсудят вопрос о будущем русскоязычных медиа в меняющемся мире.  

Мероприятие пройдет на русском языке. Организаторы обеспечат синхронный перевод на эстонский язык.  

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ до 11 ноября. Количество мест ограничено. Вход только по регистрации.

Участвуют: 

  • Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь»  
  • Евгения Назарец, глава рижского офиса Радио Свобода
  • Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой Газеты – Европа»  
  • Сергей Метлев, главный редактор русских изданий Postimees  
  • Вадим Радионов, сооснователь YouTube-канала «И грянул Грэм»   

Мы обсудим следующие вопросы:  

  • Могут ли и хотят ли беженцы и/или русскоязычные СМИ за пределами России влиять на ситуацию в России?
  • Нужно ли им заниматься организацией эмигрантов?
  • Как налаживается связь с принимающими странами?
  • Есть ли у эмигрантских СМИ желание интегрироваться в контекст принимающей страны?
  • Как они реагируют на обвинения в «высокомерии» и непонимании местных реалий?
  • Чувствуют ли они какие-то изменения на протяжении своего пребывания в принимающих странах?  
  • Какие стратегии своего развития разрабатывают эмигрантские СМИ?
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