Rus.Postimees приглашает на конференцию: «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?»

С начала полномасштабной войны России против Украины десятки российских СМИ либо вовсе прекратили работу, либо перенесли ее за границу.

Редакция Rus.Postimees приглашает вас на панельную дискуссию с участием представителей ведущих русскоязычных свободных СМИ, чтобы обсудить проблему идентичности русской журналистики вне России. Участники дискуссии расскажут о пройденном пути на фоне трагедии войны и вместе обсудят вопрос о будущем русскоязычных медиа в меняющемся мире.

Мероприятие пройдет на русском языке. Организаторы обеспечат синхронный перевод на эстонский язык.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ до 11 ноября. Количество мест ограничено. Вход только по регистрации.

Участвуют:

Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь»

Евгения Назарец, глава рижского офиса Радио Свобода

Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой Газеты – Европа»

Сергей Метлев, главный редактор русских изданий Postimees

Вадим Радионов, сооснователь YouTube-канала «И грянул Грэм»

Мы обсудим следующие вопросы: