Сегодня утром на участке дороги, который только в понедельник был открыт как четырехполосная дорога, снова начался хаос: сначала грузовик врезался сзади в дорожно-строительную технику, затем стоявший в пробке водитель решил сэкономить время, поехал по зеленой зоне и застрял в грязи.
Фото ⟩ На новом участке шоссе Таллинн-Тарту снова воцарился хаос
Старший патрульной смены Центрально-Эстонского отделения полиции Валдур Мыттус пояснил, что сегодня около 6:30 утра в полицию поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Отику грузовик MAN сзади въехал в дорожно-ремонтную машину.
«Машина стояла у обочины дороги, чтобы направить водителей на правильную полосу. На дорожно-ремонтной машине мигала большая желтая стрелка, которая указывлаа участникам дорожного движения направление, – уточнил он. – В момент столкновения людей в машине техобслуживания не было».
Стороны обратятся в страховую компанию.
После ДТП один автомобиль Audi попытался объехать грузовик и дорожно-ремонтную машину, но не по дороге, а через новую зеленую зону между полосами движения. «Из-за мягкого грунта Audi застряла в грязи», – добавил Мыттус.