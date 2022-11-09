Фото ⟩ На новом участке шоссе Таллинн-Тарту снова воцарился хаос

Сегодня утром на участке дороги, который только в понедельник был открыт как четырехполосная дорога, снова начался хаос: сначала грузовик врезался сзади в дорожно-строительную технику, затем стоявший в пробке водитель решил сэкономить время, поехал по зеленой зоне и застрял в грязи.