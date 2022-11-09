Адвокатура: в сентябре правосудие оказалось на волоске от краха

«Из сотни оказывающих государственную юридическую помощь адвокатов 85 отказались принимать новые заказы, и автоматическая система распределения заказов государственной юридической помощи рухнула, – подчеркнула председатель коллегии адвокатов Имби Юрген. – В сентябре канцелярия коллегии адвокатов смогла предотвратить худшее, предложив каждый заказ адвокатам отдельно. Сотрудники канцелярии просили, торговались и подчеркивали функционирование законности, поэтому им удалось сохранить работу правосудия».

Многие адвокаты вышли из системы государственной юридической помощи в сентябре после того, как Министерство юстиции не получило обещанного ответа о будущем финансирования юридической помощи. Адвокатура также использовала предназначенную для исключительных случаев возможность назначать адвокату специальную плату по рекомендации канцлера.

Хотя обрушение системы в сентябре удалось предотвратить, повторение кризиса, предупреждает Юрген, лишь вопрос времени. «Государство пытается купить юридическую помощь втрое дешевле рыночной цены, и при выезде в какой-нибудь отдаленный населенный пункт плата не покрывает даже расходов адвоката на топливо, – предупредила она. – Новые адвокаты в государственную систему правовой помощи не приходили годами, старые уходят на пенсию или в лучшую правовую среду. Решение ситуации находится в руках министра юстиции».

Вопреки распространенному мнению, первыми жертвами развала государственной системы правовой помощи становятся не подозреваемые в совершении преступлений, а в первую очередь дети, несовершеннолетние и жертвы тяжких преступлений.

«Из-за нехватки адввокатов, например, затягиваются решения вопросов опеки и попечительства и принудительного лечения лиц с психическими расстройствами, – подчеркнула Юрген. – Точно так же подозреваемые в совершении уголовных преступлений могут быть освобождены, если им не удается найти адвоката в течение 48 часов».

По словам Юрген, система юридической помощи, о кризисе которой коллегия адвокатов предупреждала в течение многих лет, по-прежнему функционировала в основном из чувства долга юристов перед верховенством закона.

В опубликованном 7 ноября решении коллегия Госсуда по конституционному надзору отмечает, что профессиональная юридическая помощь необходима для защиты основных прав человека и что юридическая помощь должна предоставляться государством людям, которые не могут ее себе позволить.