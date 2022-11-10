Мнение ⟩ Высокие технологии могут помочь в борьбе с авторитарными режимами

Конечно, у победного шествия технологий имеются и побочные эффекты. Самый заметный из них – это мир СМИ, где наряду с правдивыми новостями льется поток фейковых новостей. Другой важный вопрос заключается в том, сколько энергии потребляет подобная технология и как это влияет на наш климат. По оценке различных источников, каждый потребленный гигабайт создает от 0,2 до трех килограммов вредных выбросов CO2. Значит, если мы входим в «зеленый поворот», каждый должен обратить внимание не только на транспорт и электричество, но и на привычки в потреблении информации.

След цифровой деятельности в мире равняется примерно пяти процентам от всех вредных выбросов. Чем больше технологических приборов производят, тем больше растет потребление транспортных услуг и электричества. Растет и объем их цифровой деятельности. Большую электрическую нагрузку создает цифровая разработка криптовалют. Связанные с ней серверы потребляют за год столько же электричества, сколько вся Финляндия.