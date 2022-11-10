Мнение ⟩ Высокие технологии могут помочь в борьбе с авторитарными режимами

Война в Украине вновь обострила дискуссию, которая началась уже давно. Это вопрос, касающийся общественных благ, получаемых с помощью технологий, и обратной стороны, или вреда, который они могут причинить.
Применение категорий морали к интернету и виртуальной реальности – занятие не слишком осмысленное. Саму по себе технологию нельзя назвать ни хорошей, ни плохой, в отличие от последствий ее применения. Влияние технологий определяется людьми, их выбором и решениями. Поэтому следует в первую очередь думать о том, как люди используют новейшие изобретения. Например, вновь задуматься о том, сможет ли искусственный интеллект выявлять фейковые новости или, наоборот, искусно создавать и множить их.
Одна из идей, описывающих скачок в развитии технологического процесса, – это Web3, или эра пост-интернета. С повсеместным распространением интернета началась эпоха социальных сетей, для которой характерна большая вовлеченность общества в создание и распространение информации. Дальнейшим шагом, как предсказывают, будет все большая децентрализация, которая благодаря технологии блокчейна позволит уменьшить контроль со стороны государства и BigTech (больших транснациональных IT-корпораций – прим. ред.). Уже сегодня виртуальная реальность – это среда, в которой мы проводим большую часть жизни, располагая выбранной там идентичностью, профессией и повседневностью. Поэтому крайне важно, какие правовые, моральные и этические очертания будут у этой метавселенной, как в ней будут определяться границы приватности, решаться вопросы сохранения и защиты данных.