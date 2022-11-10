Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Мнение ⟩ Высокие технологии могут помочь в борьбе с авторитарными режимами

Карлис Зембергс
, Глава латвийского и эстонского отделения Omnicom Media Group
Высокие технологии могут помочь в борьбе с авторитарными режимами
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter Whatsapp
Comments 1
Карлис Зембергс.
Карлис Зембергс. Фото: Postimees
  • Саму по себе технологию нельзя назвать ни хорошей, ни плохой, в отличие от последствий ее применения
  • Объем производимых данных неуклонно растет
  • Страны должны договориться о красной черте, ограничивающей использование ИИ в военных целях

О технологии как общественном благе и его противоречиях пишет Карлис Зембергс, глава латвийского и эстонского отделения Omnicom Media Group.

Война в Украине вновь обострила дискуссию, которая началась уже давно. Это вопрос, касающийся общественных благ, получаемых с помощью технологий, и обратной стороны, или вреда, который они могут причинить.

Применение категорий морали к интернету и виртуальной реальности – занятие не слишком осмысленное. Саму по себе технологию нельзя назвать ни хорошей, ни плохой, в отличие от последствий ее применения. Влияние технологий определяется людьми, их выбором и решениями. Поэтому следует в первую очередь думать о том, как люди используют новейшие изобретения. Например, вновь задуматься о том, сможет ли искусственный интеллект выявлять фейковые новости или, наоборот, искусно создавать и множить их.

Одна из идей, описывающих скачок в развитии технологического процесса, – это Web3, или эра пост-интернета. С повсеместным распространением интернета началась эпоха социальных сетей, для которой характерна большая вовлеченность общества в создание и распространение информации. Дальнейшим шагом, как предсказывают, будет все большая децентрализация, которая благодаря технологии блокчейна позволит уменьшить контроль со стороны государства и BigTech (больших транснациональных IT-корпорацийприм. ред.). Уже сегодня виртуальная реальность – это среда, в которой мы проводим большую часть жизни, располагая выбранной там идентичностью, профессией и повседневностью. Поэтому крайне важно, какие правовые, моральные и этические очертания будут у этой метавселенной, как в ней будут определяться границы приватности, решаться вопросы сохранения и защиты данных.

У децентрализации есть и обратная сторона. По мере того как технология учится добывать и анализировать, как проходит будничная жизнь миллионов людей, растет соблазн влиять на них и «руководить» ими. И это происходит всюду – начиная предвыборными кампаниями в демократических странах и заканчивая ограничением свобод в авторитарных режимах.

Например, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая (населенном не только этническими китайцами и вызывающим в этой связи обеспокоенность центрального руководства – прим. ред.) большую часть реальной жизни преобразуют в данные. Камеры наблюдения записывают повседневную жизнь, а искусственный интеллект анализирует эти данные и делает выводы. Это значит, что власть имущие стремятся предвидеть будущее и сконструировать общественное мнение в реальном времени. Одни и те же технологии позволяют создать «умный город», где полученные данные будут использованы для планирования развития, или же, напротив, город всеобщей слежки, которая позволяет верхушке удержаться у власти.

Если подумать о моделях развития мира, не стоит особо волноваться, что технология участвует почти во всех сферах нашей жизни. Скорее, стоит помнить о ее широких возможностях. Наряду с зависимостью от видеоигр развивается, например, онлайн-образование.

Технология позволяет изучать историю и географию с таким эффектом присутствия на месте, который мы раньше и представить себе не могли. Не стоит забывать и о новых видах медицины, науки или исследований космоса. Технология может спасти миллионы жизней, отслеживая, например, климатические изменения, сражаясь в информационной войне или оказывая реальную поддержку людям. Так, в апреле 2022 года через видеоигру Fortnite было пожертвовано 144 миллиона долларов США в поддержку Украины.

Конечно, у победного шествия технологий имеются и побочные эффекты. Самый заметный из них – это мир СМИ, где наряду с правдивыми новостями льется поток фейковых новостей. Другой важный вопрос заключается в том, сколько энергии потребляет подобная технология и как это влияет на наш климат. По оценке различных источников, каждый потребленный гигабайт создает от 0,2 до трех килограммов вредных выбросов CO2. Значит, если мы входим в «зеленый поворот», каждый должен обратить внимание не только на транспорт и электричество, но и на привычки в потреблении информации.

След цифровой деятельности в мире равняется примерно пяти процентам от всех вредных выбросов. Чем больше технологических приборов производят, тем больше растет потребление транспортных услуг и электричества. Растет и объем их цифровой деятельности. Большую электрическую нагрузку создает цифровая разработка криптовалют. Связанные с ней серверы потребляют за год столько же электричества, сколько вся Финляндия.

Растут и объемы данных. Мы создаем каждый день примерно 500 миллионов твитов, примерно 300 миллиардов мейлов, четыре миллиона гигабайтов постов в Facebook и примерно 720 000 часов контента в Youtube. Объем созданных и потребленных данных в мире приближается к 100 зеттабайтам, что соответствует 100 триллионам гигабайтов. В прошлом году это количество составляло соответственно 64 зеттабайта, а десять лет назад – 6,5 зеттабайта. Такой рост означает, что для хранения этих данных каждый год строятся сотни новых центров, многие из них – в пустынях. Они требуют огромных затрат электроэнергии.

И несмотря на побочные явления, технология – это основной вектор развития человечества, который останется таковым в нынешнем столетии. Поэтому так важно следить за сочетанием преимуществ технологии и ее побочных эффектов, чтобы первые могли с лихвой компенсировать последние. Мы должны решить проблемы потребления электроэнергии и хранения данных, а также научиться совершенствовать нынешнюю и создавать будущую правовую среду в мире данных и автономных приборов. Общее постановление ЕС о защите персональных данных увеличило общественную сознательность в цифровом мире. И надо двигаться дальше.

Технологии, улучающие доступность образования и медицины, можно использовать для уменьшения социального неравенства. Умный город может эффективно планировать движение и предотвращать террористические атаки. Умное земледелие решает проблемы нехватки продовольствия и загрязнения окружающей среды. MedTech (технологичная медицина – прим. ред.) борется с эпидемиями.

Технология может также стать инструментом по борьбе с авторитарными режимами. Они сами активно перехватывают технологические решения, с чем необходимо вести последовательную борьбу. Искусственный интеллект можно применять и в военных операциях. И здесь важно, чтобы развитые страны договорились о красной черте, ограничивающей милитаризацию искусственного интеллекта.

Лучше свыкнуться с цифровым миром и тенденциями всеобщей цифровизации поможет неустанное расширение сферы компьютерной грамотности в аспекте ее применения к другим сферам человеческой жизни.

Ключевые слова
Наверх