Вчера в Таллинне полиция везла в служебном автобусе в вытрезвитель подобранного с улицы пьяного человека. На месте выяснилось, что задержанный не идет на контакт, попытки его реанимировать не увенчались успехом.
В Таллинне мужчина умер в полицейском автобусе
Во вторник, 8 ноября, в полицию поступил вызов в Таллинн на Ыйсмяэ-теэ, где сильно пьяный мужчина нуждался в том, чтобы его доставили в вытрезвитель.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что мужчина был контактным и не нуждался в медицинской помощи, но из-за нарушения координации ему для передвижения потребовалась помощь патрульных полицейских.
«Сотрудники правоохранительных органов помогли мужчине сесть в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. Когда они прибыли на место, полицейские обнаружили, что мужчина больше не реагирует и сразу же начали его реанимировать. На помощь также были вызваны скорая помощь и медперсонал вытрезвителя, но, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось», – сказал Ярва.
Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе вскрытия, однако в прошлом у него также были проблемы со злоупотреблением алкоголем. Полиция в ходе служебной проверки проверит обстоятельства случившегося и действия сотрудников при оценке состояния задержанного, при наблюдении за ним и его транспортировки.