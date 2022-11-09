В Таллинне мужчина умер в полицейском автобусе

Во вторник, 8 ноября, в полицию поступил вызов в Таллинн на Ыйсмяэ-теэ, где сильно пьяный мужчина нуждался в том, чтобы его доставили в вытрезвитель.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что мужчина был контактным и не нуждался в медицинской помощи, но из-за нарушения координации ему для передвижения потребовалась помощь патрульных полицейских.

«Сотрудники правоохранительных органов помогли мужчине сесть в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. Когда они прибыли на место, полицейские обнаружили, что мужчина больше не реагирует и сразу же начали его реанимировать. На помощь также были вызваны скорая помощь и медперсонал вытрезвителя, но, к сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось», – сказал Ярва.