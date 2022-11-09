В Таллинне в полицейском автобусе умер человек

Во вторник, 8 ноября, в полицию поступил вызов в Таллинн на Ыйсмяэ-теэ, где мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения нуждался в вытрезвлении.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что человек был контактным и не нуждался в медицинской помощи, но из-за нарушения координации ему для передвижения потребовалась помощь патрульных полицейских.

«Сотрудники правоохранительных органов помогли ему сесть в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. Когда они прибыли на место, обнаружилось, что мужчина ни на что не реагирует, и сразу же начали его реанимировать. На помощь также были вызваны медперсонал вытрезвителя и скорая помощь, но, к сожалению, спасти ему жизнь не удалось», – сказал Ярва.