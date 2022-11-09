Вчера в Таллинне полиция везла в служебном автобусе в вытрезвитель подобранного на улице пьяного человека. На месте выяснилось, что задержанный не идет на контакт, попытки его реанимировать не увенчались успехом.
В Таллинне в полицейском автобусе умер человек
Во вторник, 8 ноября, в полицию поступил вызов в Таллинн на Ыйсмяэ-теэ, где мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения нуждался в вытрезвлении.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва рассказал, что человек был контактным и не нуждался в медицинской помощи, но из-за нарушения координации ему для передвижения потребовалась помощь патрульных полицейских.
«Сотрудники правоохранительных органов помогли ему сесть в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. Когда они прибыли на место, обнаружилось, что мужчина ни на что не реагирует, и сразу же начали его реанимировать. На помощь также были вызваны медперсонал вытрезвителя и скорая помощь, но, к сожалению, спасти ему жизнь не удалось», – сказал Ярва.
Точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия, однако в прошлом у него уже были проблемы с употреблением алкоголем. Полиция в ходе служебной проверки выяснит обстоятельства случившегося и оценит действия сотрудников при определении состояния задержанного, при наблюдении за ним и его транспортировке.