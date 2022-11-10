Путин никак не может смириться с потерей Херсона. Генштаб РФ завел в город и окрестные села тысячи наиболее подготовленных солдат. 11 десантно-штурмовых бригад и мотострелковых полков стоят на линии соприкосновения в нескольких десятках километров от Херсона. Но, несмотря на такую внушительную группировку, измотанные постоянными боями оккупанты на пределе. Украинская армия с тяжелыми боями, но выдавливает российские войска на юг, в сторону Крыма.
Юг Украины – трясина для Путина: станет ли Херсон очередной мишенью российской мести?
С каждым днем становится все очевиднее, что исход оккупационной армии на этом участке фронта неизбежен. Причина проста: россияне на этом направлении физически отрезаны от основной группы войск природной преградой – рекой Днепр. В этих местах он довольно широк, а три переправы через реку – Антоновский автомобильный мост, расположенный в шести километрах от него железнодорожный мост и мост на дамбе Каховской ГЭС – выведены из строя украинскими войсками. Сейчас российские силы и местное население пользуются понтонными переправами, но и они постоянно подвергаются артиллерийским ударам со стороны ВСУ.
Чтобы хоть как-то сдержать натиск украинцев, оккупанты вынуждены бросать в окопы недавно мобилизованных. Один из них, Вадим Булатов из Челябинска, погиб спустя десять дней после мобилизации. Его жена пишет в соцсетях, что муж перед отправкой на фронт не успел пройти хоть какую-то воинскую подготовку.
Бегство и мародерство
Херсонцы, пожелавшие остаться инкогнито, сообщают подробности исхода российских и пророссийских сил: «Ночью у нас идет грабеж. Орки вывозят все, что только можно. Предприятия, фирмы, цеха. Вчера вечером к предприятию неподалеку подъехали три "Урала", оттуда вышло с десяток орков с топорами, пошли в сторону ворот».
Наряду с тотальным разграблением города в Херсоне исчезли памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову. В неизвестном направлении скрылся и памятник основателю города Григорию Потемкину. Вероятно, постаменты были украдены из-за того, что сделаны из цветных металлов.
Владельцам российских симкарт по несколько раз в день приходят эсэмэски с напоминанием о желательной эвакуации в Крым или Россию. Иногда поступают звонки от операторов мобильной связи. Как сообщают местные жители, это происходит до позднего вечера.
Российская сторона сообщает, что на левый берег Днепра уже переместилось около 70 тысяч человек. В Новой Каховке и Голой Пристани их ожидают автобусы, которые отправляют беглецов в Ростовскую область или в Крым. В Киеве это квалифицируют как насильственную депортацию.
«Как бахало, так и бахает, куда-то массово уезжают люди, – рассказывает местный житель Александр Хайтас. – Исчез транспорт, памятники, закрываются аптеки. Знаю не понаслышке, так как сам болел четыре дня. Купить лекарства можно только в маленьких импровизированных аптеках. Полностью исчез домашний интернет, мобильный стал работать еще хуже, чем было. Город все больше начинает походить на небольшую деревню. Если не выходить к местам массового скопления людей, можно подумать, что их в городе вообще нет».
«Я не могу сказать, что они бегут из Херсона. Нет, такого нет», – отметил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».
По словам генерал-майора Буданова, Россия искусственно создает истерию вокруг Херсона, одновременно накачивая регион войсками и создавая укрепрайоны как на подступах к городу, так и в нем самом. Но оттуда действительно выводятся российские банки и представители пророссийской администрации, а коллаборанты вывозят имущество и семьи.
Растущая опасность
20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинениями российской стороны. Зеленский сообщил о подготовке подрыва плотины ГЭС в оккупированной части юга страны и предупредил, что это может привести к «масштабной катастрофе». Есть информация, говорит украинский президент, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.
«Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон», – заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета в Брюсселе.
Но если российские войска все-таки решатся на подрыв Каховской ГЭС, это может усложнить жизнь не только ВСУ, но и оккупационным силам, так как воды Днепра затопят обширные территории. Это неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Наряду с подобными заявлениями первых лиц Украины, тревожная информация поступает и из Кремля. 23 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу зачем-то начал звонить министрам обороны стран НАТО с заверениями, что Украина собирается взорвать на своей территории «грязную бомбу» и, соответственно, обвинить в этом Россию.
Партнеры Украины в войне против России – министры стран НАТО – этому, конечно, не поверили. Тем временем Владимир Путин организовал военные учения, в ходе которых отрабатывался «массированный ответный ядерный удар». Кремль настаивает на том, что Украина разрабатывает «грязную бомбу» и готовит провокацию с применением этого оружия.
Многие кремлевские эксперты заявляют, что Владимир Путин лично руководит операцией обороны Херсона и даже распорядился о создании там «отрядов территориальной обороны», которые, как пишут пророссийские телеграм-каналы, существуют только на бумаге.
Единственный плюс в том, что в Херсоне значительно уменьшились репрессии в адрес местных жителей. Видимо, путинским силовикам, занятым вывозом награбленного имущества, некогда заниматься поиском партизан и враждебных активистов.
Увы, самые тяжелые испытания для Херсона еще впереди. По источникам Rus.Postimees в ВСУ, когда российская группировка полностью переберется на левый берег Днепра, по городу начнут работать российская артиллерия из Новой Каховки и ракеты Черноморского флота РФ. Короткие расстояния усложнят работу украинских систем ПВО. Фактически здесь повторится второе Запорожье, когда изо дня в день город будет методично уничтожаться. Хотя обратную связь в этом процессе, как известно, никто не отменял.
До наступления зимы ВСУ пытаются отодвинуть врага как можно дальше, чтобы подготовить большое контрнаступление весной 2023 года. А это значит, что в ближайшее время на херсонском направлении будут тяжелейшие бои.