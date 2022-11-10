Юг Украины – трясина для Путина: станет ли Херсон очередной мишенью российской мести?

Владельцам российских симкарт по несколько раз в день приходят эсэмэски с напоминанием о желательной эвакуации в Крым или Россию. Иногда поступают звонки от операторов мобильной связи. Как сообщают местные жители, это происходит до позднего вечера.

Российская сторона сообщает, что на левый берег Днепра уже переместилось около 70 тысяч человек. В Новой Каховке и Голой Пристани их ожидают автобусы, которые отправляют беглецов в Ростовскую область или в Крым. В Киеве это квалифицируют как насильственную депортацию.

Александр Хайтас. Фото: личный архив

«Как бахало, так и бахает, куда-то массово уезжают люди, – рассказывает местный житель Александр Хайтас. – Исчез транспорт, памятники, закрываются аптеки. Знаю не понаслышке, так как сам болел четыре дня. Купить лекарства можно только в маленьких импровизированных аптеках. Полностью исчез домашний интернет, мобильный стал работать еще хуже, чем было. Город все больше начинает походить на небольшую деревню. Если не выходить к местам массового скопления людей, можно подумать, что их в городе вообще нет».

«Я не могу сказать, что они бегут из Херсона. Нет, такого нет», – отметил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».