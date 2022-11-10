В Силламяэ открыли центр здоровья за миллион евро, в котором пациентов не ждут

Центр невидимых услуг

Центр разместился на третьем и четвертом этажах здания Силламяэской поликлиники.

Пустые коридоры в середине рабочего дня – привычный пейзаж Центра здоровья. Фото: Денис Антонов

В среду в разгар рабочего дня мы не встретили там ни одного специалиста или посетителя. Единственным человеком, с кем удалось поговорить в пустынных коридорах, стала санитарка, которую мы своим неожиданным появлением отвлекли от мытья полов. На вопрос, почему все двери закрыты и нет ни одного пациента, она ответила, что центр работает по особой временной схеме. По ее словам, специалисты принимают посетителей по определенным дням, но точнее мы можем узнать у своего семейного врача.

Планировалось, что в новом Центре здоровья будут работать семь семейных врачей, двенадцать медицинских сестер, психолог, физиотерапевт. Но планы, похоже, так и остаются планами, несмотря на то что новый центр существует.

Принцип саморегуляции

Стремясь узнать подробности о таинственной работе нового медицинского центра, мы официально обратились к руководству Sillamäe Haigla SA, ведь именно там на двух последних этажах нас встретили безлюдные коридоры и запертые двери. На вопросы письменно согласился ответить член правления Sillamäe Haigla SA, депутат Силламяэского городского собрания, семейный врач Валерий Абрамович.