Новый Центр здоровья, появившийся в здании Силламяэской городской поликлиники два года назад, совершенно неизвестен жителям города. Вместо очередей в кабинеты семейных врачей, психологов и других специалистов – закрытые двери и тишина в коридоре. Мы решили выяснить, почему силламяэсцам оказались не нужны ни новые помещения, ни новые медицинские услуги?
В Силламяэ открыли центр здоровья за миллион евро, в котором пациентов не ждут
Мечты сбываются
Силламяэ город особый. Большинство горожан – люди пожилого возраста, многие из которых потеряли здоровье на урановом производстве и вынуждены часто обращаться к врачам. Казалось бы, при таком спросе на медицинские услуги их перечень должен дополняться, но все наоборот. С каждым годом нехватка специалистов чувствуется острее. Жители Силламяэ вынуждены ездить к врачам за 20-30 километров – в Нарву, Кохтла-Ярве или Пуру. Причем, судя по многочисленным отзывам горожан о местной медицине, даже получить простую справку или направление на анализы часто становится проблематичным.
Нельзя сказать, что городские власти не замечают сложившуюся в местном здравоохранении ситуацию. Еще в 2016 году появился амбициозный план создать в поликлинике современный медицинский Центр здоровья. На его организацию было потрачено 919 000 евро. Финансировали проект и город, и государство, и Европейский союз. Для многих пенсионеров и людей старшего поколения новый Центр здоровья был настоящей мечтой.
Чтобы выяснить, как изменилась жизнь горожан с появлением новых медицинских услуг, мы предприняли несколько попыток связаться с сотрудниками Центра здоровья. В телефонном разговоре с администратором мы узнали, что посетить новый медицинский центр журналисты не смогут, так как на его территории введен антиковидный режим. Всю необходимую информацию о работе центра нам предложили получить по почте, написав письмо со всеми интересующими нас вопросами.
Но по электронной почте разъяснений мы не дождались, поскольку человек, который отвечает за коммуникацию, оказался в отпуске. А потому мы решили приехать и убедиться лично, пользуются ли жители Силламяэ медицинскими услугами нового Центра здоровья.
Центр невидимых услуг
Центр разместился на третьем и четвертом этажах здания Силламяэской поликлиники.
В среду в разгар рабочего дня мы не встретили там ни одного специалиста или посетителя. Единственным человеком, с кем удалось поговорить в пустынных коридорах, стала санитарка, которую мы своим неожиданным появлением отвлекли от мытья полов. На вопрос, почему все двери закрыты и нет ни одного пациента, она ответила, что центр работает по особой временной схеме. По ее словам, специалисты принимают посетителей по определенным дням, но точнее мы можем узнать у своего семейного врача.
Планировалось, что в новом Центре здоровья будут работать семь семейных врачей, двенадцать медицинских сестер, психолог, физиотерапевт. Но планы, похоже, так и остаются планами, несмотря на то что новый центр существует.
Принцип саморегуляции
Стремясь узнать подробности о таинственной работе нового медицинского центра, мы официально обратились к руководству Sillamäe Haigla SA, ведь именно там на двух последних этажах нас встретили безлюдные коридоры и запертые двери. На вопросы письменно согласился ответить член правления Sillamäe Haigla SA, депутат Силламяэского городского собрания, семейный врач Валерий Абрамович.
По его мнению, если не сравнивать с советским периодом, то медицинских специалистов в городе достаточно. Помимо семейных врачей прием ведут основные врачи-специалисты: хирурги, ортопеды, гинекологи, неврологи, кардиологи и так далее. О работе нового Центра здоровья доктор Абрамович сообщил, что сам центр работает без руководителя, по принципу «внутренней саморегуляции». «Между партнерами центра, а их всего шесть, подписан договор о сотрудничестве. Каждый выполняет свою работу. Такая форма деятельности не нами придумана, это обычная практика в центрах первичной помощи, – объясняет Абрамович. – Центр предоставляет все услуги, которые определены Департаментом здоровья и Кассой здоровья для центров первичной медицинской помощи: прием семейных врачей и медсестер, прием акушерки, услуги медсестры домашнего ухода и работника, оказывающего физиотерапевтическую помощь». Однако, по наблюдениям многих горожан, как сидели четыре семейных врача на первом этаже, так они и сидят.
Казалось бы, в чем же выгода для горожан от так странно работающего Центра здоровья? Ведь по словам самого же Валерия Абрамовича, от построенного за миллион евро центра доступность медицинских услуг для горожан не улучшилась и не ухудшилась, так как нет статистических данных. «Информации о том, сколько дней и часов тратили пациенты, чтобы попасть на прием к семейным врачам до открытия центра и сколько после, нет ни у меня, ни у кого бы то ни было», – доверительно написал доктор.
Но выгода все же есть. Задача, которая стояла перед Силламяэской больницей – ремонт на площади около 1000 квадратных метров и последующая передача отремонтированных помещений Центру здоровья, – выполнена. С декабря 2020 года Силламяэская больница получает за это ежемесячную арендную плату. Каким образом используются помещения арендаторами, больница не контролирует.
Что известно жителям города о новом Центре здоровья?
Возможно, журналист зашел в Центр здоровья в неудачное время, потому и не застал там ни медиков, ни пациентов. Может быть, центр давно известен жителям города своей успешной работой? Об этом мы спросили у прохожих на улицах города.
Валентина Курчевская, пенсионерка, проживающая в двухстах метрах от поликлиники, недовольна тем, что центр так и не стал полноценно доступным. По ее словам, она редко ходит по врачам, но сейчас надо лечить глаза, а в Силламяэ это сделать невозможно.
«У нас в поликлинике пустые коридоры и двери закрыты. Все возмущаются – мы же друг с другом общаемся. К врачам не попасть. Почему так происходит, никто не знает, – недоумевает Валентина. – Придется ехать в Кохтла-Ярве».
Повару Тамаре Титовой тоже ни разу не посчастливилось застать работающими третий и четвертый этажи поликлиники, хотя к врачам она обращается регулярно. «На работе кто-то говорил, что строится новый Центр здоровья, а вот открылся он или нет, я не в курсе. О новых медицинских услугах я точно не слышала, и врачей больше не стало», – говорит Тамара.
Никогда не слышал о работе нового Центра здоровья и экспедитор Антон Борсук. По его мнению, если бы такой центр появился, об этом знал бы весь город.
«У многих из нас маленькие дети, и такая информация быстро разлетелась бы. Знаете почему? У нас найти хорошего семейного врача практически невозможно, – жалуется Антон, прогуливаясь с годовалым сыном. – Если бы вы знали, как трудно в Силламяэ добиться от медиков элементарного внимания. Я не мог беременную жену с ковидом в больницу положить».
Торговый работник на автовокзале Силламяэ Алевтина Вильде, как и проживающий в пятистах метрах от поликлиники пенсионер Николай Пыряев (на фото) тоже не слышали ни о том, начал действовать новый Центр здоровья, ни о появлении новых врачей-специалистов.