Бывшие генералы сеют хаос в литовской политике

Политический и военный миры Литвы исторически редко пересекаются. В 1926 году именно армия свергла избранное правительство и установила авторитарный режим, который продержался до 1940 года. А в 1992 году вспыхнуло восстание под руководством военных против всенародно избранного левого правительства, и этот путч едва не закончился кровопролитием.

Сегодня вероятность военного переворота в Литве ничтожно мала, но недоверие и недопонимание между политиками и оборонными ведомствами никуда не делись. Если одни генералы просто уходят в отставку, то другие решают еще «повоевать» и пришпорить свою политическую карьеру.

Генерал в исподнем

В середине октября разгорелся скандал вокруг генерала Ричардаса Поцюса, главы Службы общественной безопасности (СОБ), которая находится в ведении Министерства внутренних дел. Он был уволен за «нарушение субординации в связи с невыполнением распоряжений руководства» и подал дурной пример сотрудникам.

Поцюс с 2015 года возглавлял службу, ответственную за пресечение уличных беспорядков. Его публичные выпады в адрес вышестоящего Министерства внутренних дел указывают на то, что конфликт уже тлел некоторое время.

Первый выстрел генерал произвел, когда обвинил министра внутренних дел Агне Билотайте (на фото) в некомпетентности, злоупотреблениях и угрозах. По словам Поцюса, Билотайте проявляла к нему неува жение, заставляя за закрытыми дверями раздеваться чуть ли не догола, чтобы «убедиться, что на нем нет никаких подслушивающих устройств».