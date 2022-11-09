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Бывшие генералы сеют хаос в литовской политике

Вайдас Салджюнас, журналист
Бывшие генералы сеют хаос в литовской политике
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Ричардас Поцюс отчитывается перед журналистами во время миграционного кризиса в прошлом году.
Ричардас Поцюс отчитывается перед журналистами во время миграционного кризиса в прошлом году. Фото: ЖИГИМАНТАС ГЕДВИЛА / 15MIN.LT / SCANPIX
  • Ричардас Поцюс уволен с поста главы Службы общественной безопасности
  • Он вступил в конфликт с министром
  • Бывшими генералами могут двигать политические амбиции

Разговоры о грязной бомбе Украины – очередная выдумка Кремля. Но в литовской политике за последние дни взорвалась целая серия «грязных бомб» в связи с тем, что генерал службы безопасности вступил в препирательство с правительством.

Политический и военный миры Литвы исторически редко пересекаются. В 1926 году именно армия свергла избранное правительство и установила авторитарный режим, который продержался до 1940 года. А в 1992 году вспыхнуло восстание под руководством военных против всенародно избранного левого правительства, и этот путч едва не закончился кровопролитием.

Сегодня вероятность военного переворота в Литве ничтожно мала, но недоверие и недопонимание между политиками и оборонными ведомствами никуда не делись. Если одни генералы просто уходят в отставку, то другие решают еще «повоевать» и пришпорить свою политическую карьеру.

Генерал в исподнем

В середине октября разгорелся скандал вокруг генерала Ричардаса Поцюса, главы Службы общественной безопасности (СОБ), которая находится в ведении Министерства внутренних дел. Он был уволен за «нарушение субординации в связи с невыполнением распоряжений руководства» и подал дурной пример сотрудникам.

Поцюс с 2015 года возглавлял службу, ответственную за пресечение уличных беспорядков. Его публичные выпады в адрес вышестоящего Министерства внутренних дел указывают на то, что конфликт уже тлел некоторое время.

Первый выстрел генерал произвел, когда обвинил министра внутренних дел Агне Билотайте (на фото) в некомпетентности, злоупотреблениях и угрозах. По словам Поцюса, Билотайте проявляла к нему неува жение, заставляя за закрытыми дверями раздеваться чуть ли не догола, чтобы «убедиться, что на нем нет никаких подслушивающих устройств».

В ответ министерство обвинило генерала во лжи и в отсутствии на десяти встречах из 21 без уважительной причины. Ситуация дошла до точки кипения в августе, когда антиправительственный митинг возле парламента перерос в беспорядки, а подразделений Поцюса – как след простыл.

Для подавления беспорядков у Поцюса были полномочия объявить план «Шторм», но, согласно рапорту МВД, никто не мог его найти, и Билотайте самой пришлось отдать соответствующий приказ. Теперь этот случай расследуется Сеймом, потому что приказ может оказаться незаконным.

Билотайте подлила масла в огонь, обвинив Поцюса во лжи и наговорах. «Я же его не туфли на шпильке заставляла надевать или губы красить. Очень жаль, что такие посты занимают люди, которые боятся женщин на руководящих должностях. В текущей геополитической ситуации это ненормально и опасно», – заявила министр.

Межведомственная драма превратилась в локальную версию разбирательства между партнерами по скандальным голливудским бракам. К делу подключились оппозиционные партии, которые предлагают отстранить министра иностранных дел от должности за невыполнение служебных обязанностей и некомпетентность. Якобы действия Билотайте уже во время притока беженцев заставляли усомниться в ее лидерских способностях и умении принимать решения.

Поцюса поддержал один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис, который тоже является офицером. Сквернялис – заметный в стране политик, вдобавок имеющий звание генерала полиции. Его политическая карьера началась в 2015 году после публичного спора со спикером парламента того времени. Он привел с собой в политику многих высокопоставленных офицеров. Раньше бывшие офицеры внутренней без опасности были в политике, скорее, редкостью.

Однако сейчас складывается впечатление, что бывшие генералы демонстрируют много политических амбиций, но мало здравого смысла. Поцюс, например, был гостем на YouTube-канале прокремлевского конспиролога. Там он вместе с бывшим командующим вооруженными силами генералом Валдасом Туткусом критиковал правительство, которому они недавно вместе служили.

Друг с репутацией

Туткус печально известен своими проблемами с алкоголем, из-за которых он не раз становился героем скандалов. Например, в советское время, служа офицером в Афганистане, он получил выговор за уход в запой, который чуть не закончился его смертью. А позднее, будучи командующим вооруженными силами Литвы в 2004–2009 годах, его пьяные выходки снова вызвали дипломатическую напряженность – причем в отношениях все с тем же Афганистаном.

Уже в роли бизнесмена он попал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде. Также в Литве отлично помнят и дипломатический скандал, когда спецслужбы одной западной страны обвиняли Туткуса в незаконном лобби.

Сейчас генерал Туткус баллотируется на пост мэра Вильнюса по списку лево-популистской Партии регионов, а на одно политическое мероприятие даже пришел в военной форме, что незаконно.

Недавно он был замечен на антиправительственном митинге, и вот теперь вместе с Поцюсом – еще одной «жертвой системы» – затевает грязную игру. Считается, что политические амбиции есть и у Поцюса.

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