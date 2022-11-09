Бывшие генералы сеют хаос в литовской политике

Для подавления беспорядков у Поцюса были полномочия объявить план «Шторм», но, согласно рапорту МВД, никто не мог его найти, и Билотайте самой пришлось отдать соответствующий приказ. Теперь этот случай расследуется Сеймом, потому что приказ может оказаться незаконным.
Билотайте подлила масла в огонь, обвинив Поцюса во лжи и наговорах. «Я же его не туфли на шпильке заставляла надевать или губы красить. Очень жаль, что такие посты занимают люди, которые боятся женщин на руководящих должностях. В текущей геополитической ситуации это ненормально и опасно», – заявила министр.
Межведомственная драма превратилась в локальную версию разбирательства между партнерами по скандальным голливудским бракам. К делу подключились оппозиционные партии, которые предлагают отстранить министра иностранных дел от должности за невыполнение служебных обязанностей и некомпетентность. Якобы действия Билотайте уже во время притока беженцев заставляли усомниться в ее лидерских способностях и умении принимать решения.
Поцюса поддержал один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис, который тоже является офицером. Сквернялис – заметный в стране политик, вдобавок имеющий звание генерала полиции. Его политическая карьера началась в 2015 году после публичного спора со спикером парламента того времени. Он привел с собой в политику многих высокопоставленных офицеров. Раньше бывшие офицеры внутренней без опасности были в политике, скорее, редкостью.
Однако сейчас складывается впечатление, что бывшие генералы демонстрируют много политических амбиций, но мало здравого смысла. Поцюс, например, был гостем на YouTube-канале прокремлевского конспиролога. Там он вместе с бывшим командующим вооруженными силами генералом Валдасом Туткусом критиковал правительство, которому они недавно вместе служили.