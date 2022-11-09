Сравниваем счета ⟩ Итоги октября: что выгоднее – универсальная услуга или биржевая цена?

Низкие цены в конце месяца помогли снизить среднюю биржевую цену в октябре: за последние десять дней биржевая цена была ниже универсальной услуги в восемь раз. Резкое падение цены на электроэнергию связано в первую очередь с падением цены на газ, из-за чего снизились формирующие пиковые цены на бирже переменные затраты газовых электростанций. Точно так же, как меняется биржевая цена, действующая в настоящее время производственная цена универсальной услуги тоже не зафиксирована навечно. Так что же выгоднее?