Ср, 9.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Сравниваем счета ⟩ Итоги октября: что выгоднее – универсальная услуга или биржевая цена?

Мехис Тульк
Итоги октября: что выгоднее – универсальная услуга или биржевая цена?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Калле Кукк
Калле Кукк Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

​Универсальная услуга электроэнергии, предлагаемая жителям с октября, должна стать рукой помощи со стороны государства, чтобы справиться с высокими биржевыми ценами. Что показывает первый месяц?

Низкие цены в конце месяца помогли снизить среднюю биржевую цену в октябре: за последние десять дней биржевая цена была ниже универсальной услуги в восемь раз. Резкое падение цены на электроэнергию связано в первую очередь с падением цены на газ, из-за чего снизились формирующие пиковые цены на бирже переменные затраты газовых электростанций. Точно так же, как меняется биржевая цена, действующая в настоящее время производственная цена универсальной услуги тоже не зафиксирована навечно. Так что же выгоднее?

Эксперт по энергетике Калле Кукк проявил инициативу и сравнил октябрьский счет за электроэнергию своего дома как с биржевым пакетом, так и с универсальной услугой.

Ключевые слова
Наверх