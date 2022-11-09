Во вторник Административная коллегия Госсуда рассмотрела апелляцию общественной организации Loodusvõlu, которая требует аннулирования разрешения на строительство, на основании которого дочернее предприятие AS Eesti Energia, AS Enefit Power, строит завод по производству масла в близи деревни Аувере в Ида-Вирумаа.
Госсуд рассмотрел аннулирование разрешения на постройку маслозавода в Аувере
Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд отклонили апелляцию. Суды также неоднократно отклоняли ходатайства о предоставлении предварительной правовой защиты MTÜ Loodusvõlu, касающиеся приостановки строительства, сообщил Госсуд. В последний раз госсуд делал это 25 августа.
В апреле 2020 года природоохранная организация MTÜ Loodusvõlu, в основном занимающаяся защитой климата, подала в административный суд иск об аннулировании разрешения на строительство. Заявитель считает, что строительство маслозавода не даст Эстонии выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению о климате. Также организация считает, что это противоречит стратегической цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности и глобального устойчивого развития.