Госсуд рассмотрел аннулирование разрешения на постройку маслозавода в Аувере

Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд отклонили апелляцию. Суды также неоднократно отклоняли ходатайства о предоставлении предварительной правовой защиты MTÜ Loodusvõlu, касающиеся приостановки строительства, сообщил Госсуд. В последний раз госсуд делал это 25 августа.

В апреле 2020 года природоохранная организация MTÜ Loodusvõlu, в основном занимающаяся защитой климата, подала в административный суд иск об аннулировании разрешения на строительство. Заявитель считает, что строительство маслозавода не даст Эстонии выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению о климате. Также организация считает, что это противоречит стратегической цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности и глобального устойчивого развития.