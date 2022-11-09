«Запрет на участие в прозрачном законотворчестве недемократичен», — считают продавцы электронных сигарет, которым отказали в участии в сегодняшнем круглом столе, где обсудят решение проблем, связанных с употреблением табака и никотиносодержащих продуктов молодежью. Они направили письмо правительству от имени своей представительной организации.
«Это недемократично»: Министерство отказало продавцам э-сигарет в участии в круглом столе
По словам представителя Эстонского союза торговцев электронными сигаретами Диане Сирельпуу, Министерство социальных дел запретило их объединению участвовать в объявленном министром здравоохранения общественном круглом столе, посвященном обсуждению правил использования электронных сигарет.
«Его цель – выслушать различные стороны и найти способы контролировать быстрорастущий рынок ароматизированных электронных сигарет в условиях, когда их продажа легальными компаниями и магазинами на эстонском рынке запрещена в течение трех лет», – пояснил Сирельпуу.
По словам представителя союза, обсуждается законопроект, который запретит все легальные одноразовые электронные сигареты в Эстонии, и цель этого запрета – обуздать незаконное распространение уже запрещенных ароматизированных электронных сигарет.
Союз: мы лишены возможности делиться информацией
«Запрет представительной организации сектора участвовать в прозрачном законотворчестве является недемократичным. Желание Союза состоит в том, чтобы способствовать уменьшению доступности для молодежи посредством своих отраслевых знаний. Предприниматели также защищают своих сотрудников и потребителей, и рост черного рынка напрямую повлиял на нашу повседневную деятельность и рынок, а также на здоровье населения и государственную казну», – говорится в сообщении организации.
«Поскольку нам, как непосредственно затронутой стороне, не дают возможности делиться информацией, опровергать широко распространенную ложную информацию и представлять собственные знания о рынке, мы вынуждены озвучить свою позицию в виде открытого письма», – пояснили в Союзе.
Сирельпуу отметила, что Министерство социальных дел утверждает, что в Эстонии ежегодно продается более 200 миллионов одноразовых электронных сигарет. По мнению предпринимателей, это нереальная и недоказанная цифра.
«Это означает, что каждый житель Эстонии (включая младенцев и пожилых людей) будет потреблять около 150 одноразовых электронных сигарет в год, то есть покупать одноразовую электронную сигарету каждые два дня», – сказала она.
По ее словам, государственные ведомства не направляли никаких информационных запросов для оценки объема рынка электронных сигарет компаниям или представительной организации торговцев.
«По данным представительной организации, реальный размер легального рынка составляет около шести миллионов штук. Классических сигарет продается около 1,5 млрд штук в год», — сказала Сирельпуу.
Она добавила, что, по оценке торговцев, сегодня почти 50 процентов эстонского рынка электронных сигарет – это нелегальный рынок. «В отличие от официальных магазинов, товары, продаваемые на черном рынке, доступны и несовершеннолетним, потому что никто не проверяет документы», – добавила она.
Она подчеркнула, что в других странах разрешены ароматизированные жидкости для электронных сигарет. По ее словам, Эстония похожа на остров, где они запрещены, и поэтому быстро появляется сеть нелегальных и безналоговых продаж. «После запрета ароматизированных электронных сигарет в 2019 году рынок не упал, а вырос, но, к сожалению, продажи осуществляются без государственного контроля, – констатировала она. – Сегодня можно говорить о том, что речь идет не о простом заказе из иностранного интернет-магазина ничего не подозревающем частным лицом , а об организованной преступности, когда товары доставляются с целью получения прибыли и продаются через дилеров, в том числе через детей детям», – заявила она.
По словам Сирельпуу, нелегальные товары открыто продаются во всех социальных сетях: TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, Snapchat, Whatsapp с доставкой по всей Эстонии, а также из рук в руки в школах и рядом с ними. «С сожалением признаем, что мы не можем отличить продукты черного рынка от легальных продуктов. Если потребуется, наш сектор готов прийти на помощь», – отметила она.
Исследование воздействия на здоровье не проводилось в Эстонии уже пять лет
Представитель Союза сообщила, что 2-миллилитровые продукты, официально продаваемые в странах Евросоюза, в том числе в Эстонии, должны проходить лабораторные испытания, результаты которых доступны в системе Департамента здоровья.
Однако, по ее словам, электронные сигареты на черном рынке имеют содержание никотина 50 мг/мл, что в 2,5 раза превышает показатели товаров, официально продаваемых в Европе.
«Это неразумно высокое содержание никотина является перебором даже для заядлого взрослого курильщика. На черном рынке предлагаются товары, состав и качество которых никак не проверяется. Товары со вкусом яблока и зефира, о которых сегодня говорят молодые люди и которые были засняты на видео и сфотографированы различными СМИ, родом не из Эстонии. На всех упаковках есть предупреждающие этикетки из других стран или они вовсе отсутствуют. На рынке встречается продукция, у которой нет официальных представителей в Эстонии», – пояснила Сирельпуу.
«Важным ложным заявлением, которое Институт развития здравоохранения неоднократно доводил до сведения общественности, является навешивание ярлыков о причастности к глобальной табачной промышленности на компании, торгующие э-сигаретами. Эстонские продавцы электронных сигарет – это компании, основанные на внутреннем капитале, которые не имеют никакого отношения к крупной табачной промышленности в сфере продажи электронных сигарет», – сказала Сирельпуу.
«Кроме того, утверждение о том, что компании, производящие электронные сигареты, действуют ради молодежи, совершенно бездоказательно. Как и в случае с другими товарами, предназначенными для взрослых, в магазинах электронных сигарет также проводятся контрольные закупки. По регламенту торговцев, даже почти десять лет назад товары продавались только совершеннолетним, когда законодательные ограничения даже не требовали этого», – подчеркнула она.
Сирельпуу подтвердила, что Союз согласен со всеми врачами, заявившими, что электронные сигареты небезопасны.
«Ни одно из наших предприятий никогда не доводила до сведения клиентов, и уж тем более молодежи, сообщение о безвредности продукта. Мы не говорим о том, что не хотим, чтобы никотиновая продукция не регулировалась Законом о табаке. Также считаем, что должны быть ограничения и государственный контроль, – пояснила она. – Однако мы не говорим о запрете на продукцию. Результат может оказаться обратно противоположным. И его итог попытаются популистски якобы исправить с помощью очередного запрета».
Представитель организации добавила, что электронные сигареты не запрещены ни в одной стране Европейского союза – они присутствуют на мировом рынке уже не одно поколение, и в основе принятия решений должны лежать научно обоснованные факты и исследования.
«Подчеркнем, что на самом деле в Эстонии за последние пять лет не проводилось исследований, оценивающих влияние электронных сигарет на здоровье, хотя правила меняются каждый год. Однако исследования регулярно проводятся и в других странах. Самое свежее репрезентативное исследование – это анализ ученых из Королевского колледжа Лондона, завершенный в сентябре этого года, в котором говорится, что электронные сигареты помогают бросить курить», – сказала Сирельпуу.
Она выразила надежду, что в законотворчестве, инициированном Министерством социальных дел, будут задействованы все стороны: «Решение, основанное на правильных фактах, а не очередной запрет, с последствиями которого вскоре придется столкнуться следующему правительству, предпринимателям, полиции, директорам школ и родителям. Представительная организация сектора по-прежнему готова к открытому обсуждению».
Во второй половине дня в среду Министерстве социальных дел соберется круглый стол, участники которого обсудят решение проблем, связанных с употреблением табака и никотиносодержащих продуктов молодежью. Министерство разрабатывает программу мер, препятствующих тому, чтобы люди начали употреблять подобные изделия, а также снижающих их доступность для молодежи и детей.
«Никотин вызывает привыкание, наносит вред здоровью, в том числе повышает риск развития рака и повреждает сердечно-сосудистую систему. Как министр здравоохранения я особенно обеспокоен неконтролируемым курением молодых людей. Индустрия рекламирует вейпинг, называя его способом, позволяющим отказаться от более вредного порока, перейдя к менее опасной альтернативе. К сожалению, практика показывает, что вейпинг не только заменяет сигареты, но и готовит новых потребителей никотина, которыми становится огромное количество молодых людей, – заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Мы, взрослые люди, должны сначала оценить самих себя, проанализировать, какие наши действия оказались неверными и что нам нужно сделать по-другому, чтобы этой проблемы не существовало».
По словам министра, особенно опасны ароматизированные никотиносодержащие изделия, поскольку они привлекают некурящих людей, зачастую несовершеннолетних, попробовать их и приобрести вредную привычку. «Подобные товары запрещено продавать в эстонских магазинах. Но, несмотря на запрет, как ароматизированные, так и неароматизированные никотиносодержащие изделия доступны в интернет-магазинах, в которых отсутствует возрастной контроль, – сказал министр Пеэп Петерсон. – Власти должны приложить серьезные усилия, чтобы действующие в Эстонии законы действительно работали».
Во время круглого стола Институт развития здоровья представит обзор последних данных об употреблении молодыми людьми и подростками табака и никотиносодержащих изделий. Далее последует обсуждение того, что необходимо сделать, чтобы предотвратить приобщение к этим продуктам и предотвратить их доступность для молодежи.
На встречу приглашены представители Объединения руководителей школ Эстонии, Союза ученических представителей Эстонии, Министерства образования и науки, Союза городов и самоуправлений Эстонии, эстонского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Института развития здоровья, Департамента здоровья, Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и Налогово-таможенного департамента. Обсуждение пройдет под руководством Хели Лаарманн, руководителя отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел.