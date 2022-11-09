«Это недемократично»: Министерство отказало продавцам э-сигарет в участии в круглом столе

«Кроме того, утверждение о том, что компании, производящие электронные сигареты, действуют ради молодежи, совершенно бездоказательно. Как и в случае с другими товарами, предназначенными для взрослых, в магазинах электронных сигарет также проводятся контрольные закупки. По регламенту торговцев, даже почти десять лет назад товары продавались только совершеннолетним, когда законодательные ограничения даже не требовали этого», – подчеркнула она.

Сирельпуу подтвердила, что Союз согласен со всеми врачами, заявившими, что электронные сигареты небезопасны.

«Ни одно из наших предприятий никогда не доводила до сведения клиентов, и уж тем более молодежи, сообщение о безвредности продукта. Мы не говорим о том, что не хотим, чтобы никотиновая продукция не регулировалась Законом о табаке. Также считаем, что должны быть ограничения и государственный контроль, – пояснила она. – Однако мы не говорим о запрете на продукцию. Результат может оказаться обратно противоположным. И его итог попытаются популистски якобы исправить с помощью очередного запрета».

Представитель организации добавила, что электронные сигареты не запрещены ни в одной стране Европейского союза – они присутствуют на мировом рынке уже не одно поколение, и в основе принятия решений должны лежать научно обоснованные факты и ​​исследования.