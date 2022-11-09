«На кухне»: что такое «100% Narva», и почему это нельзя пропустить

– Ян Левченко: Как случилось, что великая компания Rimini Protokoll, обычно работавшая в больших городах, выбрала маленькую Нарву, где живет примерно 60 тысяч человек?

– Серафима Колодкина: У Vaba Lava есть кураторская программа, и на каждые два года выбирается определенный куратор. Он выбирают тему программы, а также выбирает какие постановки будут проходить в течение этих двух лет. На период с 2021 по 2022 год куратором является Харальд Томпсон Розенстрём, который учился у Кирилла Серебренникова. он как раз обратился к театру Rimini Protokoll с идеей того, чтобы сделать постановку «100% Нарва» именно в Нарве.

– Я. Л.: То есть ученик Кирилла Серебренникова, который уехал из Москвы после того, как у него отобрали театр Гоголь-Центр, и оказался в Берлине. Получается связка куратор-ученик.

– С. К.: Да, сам куратор из Норвегии.

– Я. Л.: Да, но учился в Москве. Чувствует ли Нарва себя неуютно в связи с тем, что в город приезжает такая крупная компания и такие люди, или все нормально?

– С. К.: Я не думаю, что кто-то чувствует себя некомфортно или неудобно просто потому, что очень многие в Нарве не знают, что это за театральная компания. Многие никогда о ней не слышали.

– Я. Л.: Тем лучше в этом смысле.