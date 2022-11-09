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Для улучшения обслуживания улиц Таллинн протестирует новый порядок парковки

rus.postimees.ee
Для улучшения обслуживания улиц Таллинн протестирует новый порядок парковки
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Парковка спортхолла Кристийне.
Парковка спортхолла Кристийне. Фото: Kristiine linnaosavalitsus

С 1 декабря в микрорайоне Лилле в Кристийне и на внешнем круге Ыйсмяэ в Хааберсти будет изменен порядок парковки, что позволит улучшить качество обслуживания улиц и уборки снега. Другие районы столицы также рассматривают возможность введения нового порядка парковки.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в Таллинне парковка и уборка снега тесно связаны. В этом году город обновил договоры с партнерами по обслуживанию улиц – помимо прочего, это позволит улучшить качество зимней уборки улиц, однако свой вклад могут внести и местные жители.

«Если улицы заставлены автомобилями, то техника не сможет очистить улицы и вывести снег. Если мы хотим, чтобы деньги налогоплательщиков использовались эффективно, и трактор мог должным образом очистить улицы и дворы от снега, то нам необходимо вводить временную организацию парковки. В определенные дни горожане должны будут парковать автомобили в альтернативных местах, а партнеры по обслуживанию смогут заниматься уборкой и вывозом снега по всей улице», – сказал Свет.

В четверг, 10 ноября, в 18.00 в управе района Кристийне (ул. Металли, 5) состоится инфочас, на котором местных жителей ознакомят с новыми правилами парковки.

«Прошлой зимой мы получали от местных жителей различные отзывы и предложения. Мы пришли к выводу, что нынешняя организация дорожного движения не позволяет очищать узкие улицы таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение в зимних условиях и наилучшее качество обслуживания улиц. Припаркованные автомобили препятствуют качественной работе обслуживающей техники и мешают очищать обочины. По этой причине мы решили протестировать новую организацию дорожного движения», – пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В соответствии с новым порядком парковки микрорайон Лилле в Кристийне будет разделен на четыре зоны.

  • В I зоне (ул. Моони, Касву, Лоо, Канникезе, Кибувитса, отрезок улицы Куллеркупу между ул. Моони и Кибувитса, участок улицы Юлазе между ул. Кибувитса и Тулика) парковка будет запрещена по понедельникам с 9.00 до 16.00.
  • Во II зоне (ул. Минераали, Маасика, Ваарика, Лилле, отрезок улицы Куллеркупу между ул. Лилле и Моони) парковка будет запрещена по вторникам с 9.00 до 16.00.
  • В III зоне (ул. Тулби, Тулика, Тулика пыйк, Юлазе, Синика, отрезок улицы Мадара между Палдиским шоссе и Тулика пыйк) парковка будет запрещена по средам с 9.00 до 16.00.
  • В IV зоне, на отрезке улицы Мадара между ул. Эндла и Тулика пыйк, парковка будет запрещена по понедельникам и четвергам с 22.00 до 06.00.
  • Согласно новым правилам, парковка будет запрещена в районе Хааберсти на внутренней стороне внешнего круга Ыйсмяэ по понедельникам с 9.00 до 16.00 и на внешней стороне круга – по вторникам с 9.00 до 16.00.

Районы, которые ввели новый порядок парковки, оценят его эффективность в мае-июне следующего года. После этого будет принято решение о том, можно ли применять новый порядок парковки круглогодично. Другие районы столицы также рассматривают возможность введения нового порядка парковки.

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