Для улучшения обслуживания улиц Таллинн протестирует новый порядок парковки

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в Таллинне парковка и уборка снега тесно связаны. В этом году город обновил договоры с партнерами по обслуживанию улиц – помимо прочего, это позволит улучшить качество зимней уборки улиц, однако свой вклад могут внести и местные жители.

«Если улицы заставлены автомобилями, то техника не сможет очистить улицы и вывести снег. Если мы хотим, чтобы деньги налогоплательщиков использовались эффективно, и трактор мог должным образом очистить улицы и дворы от снега, то нам необходимо вводить временную организацию парковки. В определенные дни горожане должны будут парковать автомобили в альтернативных местах, а партнеры по обслуживанию смогут заниматься уборкой и вывозом снега по всей улице», – сказал Свет.

В четверг, 10 ноября, в 18.00 в управе района Кристийне (ул. Металли, 5) состоится инфочас, на котором местных жителей ознакомят с новыми правилами парковки.

«Прошлой зимой мы получали от местных жителей различные отзывы и предложения. Мы пришли к выводу, что нынешняя организация дорожного движения не позволяет очищать узкие улицы таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение в зимних условиях и наилучшее качество обслуживания улиц. Припаркованные автомобили препятствуют качественной работе обслуживающей техники и мешают очищать обочины. По этой причине мы решили протестировать новую организацию дорожного движения», – пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В соответствии с новым порядком парковки микрорайон Лилле в Кристийне будет разделен на четыре зоны. В I зоне (ул. Моони, Касву, Лоо, Канникезе, Кибувитса, отрезок улицы Куллеркупу между ул. Моони и Кибувитса, участок улицы Юлазе между ул. Кибувитса и Тулика) парковка будет запрещена по понедельникам с 9.00 до 16.00.

(ул. Моони, Касву, Лоо, Канникезе, Кибувитса, отрезок улицы Куллеркупу между ул. Моони и Кибувитса, участок улицы Юлазе между ул. Кибувитса и Тулика) парковка будет запрещена по понедельникам с 9.00 до 16.00. Во II зоне (ул. Минераали, Маасика, Ваарика, Лилле, отрезок улицы Куллеркупу между ул. Лилле и Моони) парковка будет запрещена по вторникам с 9.00 до 16.00.

(ул. Минераали, Маасика, Ваарика, Лилле, отрезок улицы Куллеркупу между ул. Лилле и Моони) парковка будет запрещена по вторникам с 9.00 до 16.00. В III зоне (ул. Тулби, Тулика, Тулика пыйк, Юлазе, Синика, отрезок улицы Мадара между Палдиским шоссе и Тулика пыйк) парковка будет запрещена по средам с 9.00 до 16.00.

(ул. Тулби, Тулика, Тулика пыйк, Юлазе, Синика, отрезок улицы Мадара между Палдиским шоссе и Тулика пыйк) парковка будет запрещена по средам с 9.00 до 16.00. В IV зоне , на отрезке улицы Мадара между ул. Эндла и Тулика пыйк, парковка будет запрещена по понедельникам и четвергам с 22.00 до 06.00.

, на отрезке улицы Мадара между ул. Эндла и Тулика пыйк, парковка будет запрещена по понедельникам и четвергам с 22.00 до 06.00. Согласно новым правилам, парковка будет запрещена в районе Хааберсти на внутренней стороне внешнего круга Ыйсмяэ по понедельникам с 9.00 до 16.00 и на внешней стороне круга – по вторникам с 9.00 до 16.00.