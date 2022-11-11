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Как живут премьер-министры? Коты знают больше, чем вы думали

Бетти Эстер-Вяльяотс
Как живут премьер-министры? Коты знают больше, чем вы думали
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Знаменитый кот Ларри проживает в резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне, по адресу Даунинг-стрит, 10.
Знаменитый кот Ларри проживает в резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне, по адресу Даунинг-стрит, 10. Фото: Hannah McKay/REUTERS

Черную дверь резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в последнее время показывают довольно часто. Премьер-министры приходят и уходят, но кое-кто крепко держится за свое место. Например, набирающий все большую популярность кот Ларри, который видел вблизи столько мировых лидеров, что умей он писать, он сотворил бы искрометные мемуары.

Дэвид Кэмерон с котом Ларри.
Дэвид Кэмерон с котом Ларри. Фото: @David_Cameron/PA

Когда детям Дэвида Кэмерона в 2011 году принесли кота, то ему сразу же создали аккаунт в Twitter, где сейчас у него почти 800 000 подписчиков. Кем бы ни был тот, кто пишет за Ларри посты, язык у него подвешен, а кошачий сарказм могут прочувствовать на себе все, так сказать, соседи Ларри по квартире и их гости.

Новый премьер-министр Риши Сунак стал для Ларри уже пятым «сожителем», до него кошачьи глаза наблюдали за политической борьбой Лиз Трасс, Бориса Джонсона, Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. По мнению поклонников Ларри, его твиты – единственное, что делает чтение политических новостей терпимым.

«Как поживает британское правительство? У нас на Даунинг-стрит на всякий случай всегда стоят машины для переезда».

«Что я могу сказать? Даже в отелях меньшая посещаемость, чем на Даунинг-стрит в эти дни. Народ Великобритании заслуживает большего, чем эта вереница недотеп».

«Риши Сунак едет к королю Карлу III. Пока еще неизвестно, назначит ли Карл его премьер-министром или захочет занять у него денег».

Ларри инспектирует своего нового соседа по квартире Риши Сунака.
Ларри инспектирует своего нового соседа по квартире Риши Сунака. Фото: Kevin Coombs/REUTERS

«Борис Джонсон отдыхал на Карибских островах, хотя он должен был находиться в парламенте, представляя избирательный округ Аксбридж, но вернулся раньше, чтобы заверить депутатов-консерваторов в том, что он стал совершенно другим человеком. И ведь кто-то из них поверит Джонсону». (Когда он вернулся из отпуска, чтобы после отставки Трасс снова попробовать выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.)

«У меня часто спрашивают, кто на самом деле стоит у руля: Лиз Трасс или министр финансов Джереми Хант? Ни тот, ни другой. У руля стою я и буду оставаться здесь, когда обоих уже давно след простынет». «Нам следует отдать должное правительству: оно продолжает находить новые способы, как стать еще более непопулярным».

«Такое ощущение, что я участвую в эксперименте по определению температуры кипения кошек». (Отсылка к тепловым рекордам лета.)

«Сегодня, в Международный день кошек, мы ходим как боссы. Того же можно ожидать от нас и завтра».

Ларри убегает от Лиз Трасс и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Ларри убегает от Лиз Трасс и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Фото: TAYFUN SALCI / ZUMA PRESS / SCANPIX

«11 кандидатов хотят стать следующим премьер-министром от консерваторов, и ни один из них не говорит о том, что действительно важно. Сколько вкусняшек в час надо давать кошкам? Можно ли втиснуть еще один прием пищи между завтраком и бранчем? Гарантированы ли поглаживания? Общественность хочет знать!»

«Объявление: ищу нового соседа по квартире в районе Вестминстера. В квартире свежий ремонт, дом с хорошей охраной. Офисные помещения используются редко, имеется также большой сад, где можно проводить вечеринки. Важно соблюдать чистоту».

«Нужно кое-что прояснить. Я не кот Бориса Джонсона. Как и все премьер-министры, он лишь временный житель. А я проживаю здесь на постоянной основе. Он когда-то уйдет, а я останусь». (За несколько дней до ухода Бориса Джонсона в отставку.)

Борис Джонсон и Ларри шагают в разные стороны.
Борис Джонсон и Ларри шагают в разные стороны. Фото: Tayfun Salci/ZUMAPRESS.com

«Это был страшный сон или я действительно только что видел 15-метровую собаку, парящую над Букингемским дворцом?» (Когда в честь юбилея коронации королевы Елизаветы II в небе появилось огромное изображение корги.)

«Я не понимаю, за что именно Илон Маск заплатил 44 миллиарда долларов. Twitter был моим с тем самых пор, когда я завел там аккаунт».

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