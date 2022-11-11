Черную дверь резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в последнее время показывают довольно часто. Премьер-министры приходят и уходят, но кое-кто крепко держится за свое место. Например, набирающий все большую популярность кот Ларри, который видел вблизи столько мировых лидеров, что умей он писать, он сотворил бы искрометные мемуары.
Как живут премьер-министры? Коты знают больше, чем вы думали
Когда детям Дэвида Кэмерона в 2011 году принесли кота, то ему сразу же создали аккаунт в Twitter, где сейчас у него почти 800 000 подписчиков. Кем бы ни был тот, кто пишет за Ларри посты, язык у него подвешен, а кошачий сарказм могут прочувствовать на себе все, так сказать, соседи Ларри по квартире и их гости.
Новый премьер-министр Риши Сунак стал для Ларри уже пятым «сожителем», до него кошачьи глаза наблюдали за политической борьбой Лиз Трасс, Бориса Джонсона, Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. По мнению поклонников Ларри, его твиты – единственное, что делает чтение политических новостей терпимым.
«Как поживает британское правительство? У нас на Даунинг-стрит на всякий случай всегда стоят машины для переезда».
«Что я могу сказать? Даже в отелях меньшая посещаемость, чем на Даунинг-стрит в эти дни. Народ Великобритании заслуживает большего, чем эта вереница недотеп».
«Риши Сунак едет к королю Карлу III. Пока еще неизвестно, назначит ли Карл его премьер-министром или захочет занять у него денег».
«Борис Джонсон отдыхал на Карибских островах, хотя он должен был находиться в парламенте, представляя избирательный округ Аксбридж, но вернулся раньше, чтобы заверить депутатов-консерваторов в том, что он стал совершенно другим человеком. И ведь кто-то из них поверит Джонсону». (Когда он вернулся из отпуска, чтобы после отставки Трасс снова попробовать выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.)
«У меня часто спрашивают, кто на самом деле стоит у руля: Лиз Трасс или министр финансов Джереми Хант? Ни тот, ни другой. У руля стою я и буду оставаться здесь, когда обоих уже давно след простынет». «Нам следует отдать должное правительству: оно продолжает находить новые способы, как стать еще более непопулярным».
«Такое ощущение, что я участвую в эксперименте по определению температуры кипения кошек». (Отсылка к тепловым рекордам лета.)
«Сегодня, в Международный день кошек, мы ходим как боссы. Того же можно ожидать от нас и завтра».
«11 кандидатов хотят стать следующим премьер-министром от консерваторов, и ни один из них не говорит о том, что действительно важно. Сколько вкусняшек в час надо давать кошкам? Можно ли втиснуть еще один прием пищи между завтраком и бранчем? Гарантированы ли поглаживания? Общественность хочет знать!»
«Объявление: ищу нового соседа по квартире в районе Вестминстера. В квартире свежий ремонт, дом с хорошей охраной. Офисные помещения используются редко, имеется также большой сад, где можно проводить вечеринки. Важно соблюдать чистоту».
«Нужно кое-что прояснить. Я не кот Бориса Джонсона. Как и все премьер-министры, он лишь временный житель. А я проживаю здесь на постоянной основе. Он когда-то уйдет, а я останусь». (За несколько дней до ухода Бориса Джонсона в отставку.)
«Это был страшный сон или я действительно только что видел 15-метровую собаку, парящую над Букингемским дворцом?» (Когда в честь юбилея коронации королевы Елизаветы II в небе появилось огромное изображение корги.)
«Я не понимаю, за что именно Илон Маск заплатил 44 миллиарда долларов. Twitter был моим с тем самых пор, когда я завел там аккаунт».