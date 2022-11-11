Как живут премьер-министры? Коты знают больше, чем вы думали

Дэвид Кэмерон с котом Ларри. Фото: @David_Cameron/PA

Когда детям Дэвида Кэмерона в 2011 году принесли кота, то ему сразу же создали аккаунт в Twitter, где сейчас у него почти 800 000 подписчиков. Кем бы ни был тот, кто пишет за Ларри посты, язык у него подвешен, а кошачий сарказм могут прочувствовать на себе все, так сказать, соседи Ларри по квартире и их гости.

Новый премьер-министр Риши Сунак стал для Ларри уже пятым «сожителем», до него кошачьи глаза наблюдали за политической борьбой Лиз Трасс, Бориса Джонсона, Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. По мнению поклонников Ларри, его твиты – единственное, что делает чтение политических новостей терпимым.

«Как поживает британское правительство? У нас на Даунинг-стрит на всякий случай всегда стоят машины для переезда».

«Что я могу сказать? Даже в отелях меньшая посещаемость, чем на Даунинг-стрит в эти дни. Народ Великобритании заслуживает большего, чем эта вереница недотеп».

«Риши Сунак едет к королю Карлу III. Пока еще неизвестно, назначит ли Карл его премьер-министром или захочет занять у него денег».

Ларри инспектирует своего нового соседа по квартире Риши Сунака. Фото: Kevin Coombs/REUTERS