Каллас: договоренности НАТО шире, чем с Великобританией

«Соглашения, заключенные с Великобританией, укрепляют наше положение. Различные шаги, касающиеся Мадридской декларации, уже предприняты и согласованы, какие-то дополнительные перемещения сил и все такое», – заявила в среду в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас.

«Что касается бригады, то у нас есть договоренность о создании подразделения численностью до дивизии. Это не означает, что бригада находится здесь на месте, но это означает, что у нас есть общая структура управления, у нас есть общая связь, мы проводим общие учения, и эти солдаты готовы прибыть сюда немедленно», – сказала Каллас.

По словам Каллас, реализацией мадридских планов последовательно занимаются на военном уровне. «Это касается не только договоренностей, которые у нас есть с Великобританией, но гораздо шире касается укрепления восточного крыла НАТО», – сказала премьер-министр.