Поражение России в войне с Украиной выглядит неизбежностью, также начинает казаться все более вероятным, что репутационные потери, которые уже несет и продолжит нести Россия, окажутся несовместимы с продолжением существования российского государства в его нынешнем виде и нынешних границах. При этом вполне можно ожидать, что новые страны на месте современной РФ будут возникать не только на месте национальных республик, пишет публицист Вадим Штепа.
МНЕНИЕ ⟩ Соседями Эстонии однажды станут Ингрия и Псковская Республика?
За те уже восемь с лишним месяцев, что идет война, всем непредвзятым наблюдателям стало ясно, что Россия не сможет победить Украину. Одно только удержание аннексированных территорий будет требовать все возрастающих усилий, которые однажды превысят возможности агрессора. Принятое оккупантами решение сдать Херсон это наглядно демонстрирует.
Показательно, что «вторая армия мира» уже воюет иранскими дронами и, как часто говорится, собирается закупать оружие у Северной Кореи. Кроме того, цели этой войны Кремль по-прежнему рационально объяснить не в состоянии, и моральная катастрофа России после массовых убийств мирных украинцев и целенаправленного разрушения жилых домов стала слишком очевидной.
Распад является судьбой любой империи
Это значит, что маятник однажды качнется в обратную сторону, и публика внутри самой России в какой-то момент начнет обсуждать такую «невозможную» тему, как поражение России в этой войне и его последствия. Пока же эти обсуждения остаются по большей части прерогативой не обывателей, а специалистов. Например, политологи на Радио Свобода полагают, что поражение в войне с Украиной может привести к распаду России. Это никак не станет каким-то нонсенсом для истории человечества, потому что со времен древнего Рима можно начать отсчет примеров того, как имперская экспансия завершалась крахом самой империи.
С самого начала войны общественные деятели многих национальных республик в составе РФ (Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Татарстана и т.д.), вынужденные покинуть страну из-за политических репрессий, стали формировать новые движения, например, Лигу свободных наций, выступающую не только против войны, но и за независимость народов от имперской политики Москвы, превращающей их в пушечное мясо. При этом подобные процессы затрагивают не только «национальные окраины», но и – что нам наиболее интересно – соседние с Эстонией регионы РФ.
Новые страны могут получиться отнюдь не только из национальных республик
Недавно на Youtube-канале «Ингрия без границ» вышло интервью известного петербургского журналиста Максима Кузахметова с псковским оппозиционным политиком Алексеем Маловым. Оба они сейчас живут в Латвии, поскольку в России они уже не могли продолжать свою деятельность из-за угрозы уголовного преследования. И примечательно, что именно этот переезд существенно повлиял на их взгляды; если раньше они мыслили «общероссийскими» категориями, то сегодня выступают как последовательные регионалисты, в защиту гражданских прав своих земляков.
Максим Кузахметов продвигает идею свободной Ингрии. Это историческое название региона, который до сих пор по нелепости именуется «Ленинградской областью», хотя города «Ленинград» уже давно нет на карте. Кстати, ингерманландское регионалистское движение в Петербурге и области существует еще с 1990-х годов. С тех самых пор оно сохраняет в своей программе требования повышения уровня самоуправления, а также объединения города и области в единую суверенную республику. До последних лет «ингерманландцы» со своими яркими флагами были постоянными участниками большинства массовых петербургских демонстраций. Сегодня их символика фактически запрещена, но неприятие ими кремлевской империи никуда не девается.
Кузахметов в интервью спросил у Малова о том, сохраняется ли во Пскове память о своей исторической вечевой республике, независимой от Москвы. Его собеседник ответил, что конечно, о ней помнят, а также указала, что, к счастью, и у молодых псковичей развито гражданское самосознание. Он привел пример сентября-октября текущего года, когда на границах с Эстонией и Латвией в Псковской области образовались многотысячные очереди украинских беженцев. Российские пограничники и таможенники явно не торопились исполнять свои обязанности, и в результате беженцы, среди которых было много детей и пожилых людей, вынуждены были сутками стоять на улице, зачастую в непогоду.
Но за дело взялись псковские волонтеры, которые, порой действуя вопреки препятствиям властей, наладили обеспечение беженцев горячим питанием, лекарствами, палатками. Это, по мнению псковского политика, было очень наглядным примером гражданской самоорганизации. По его словам, многие местные жители показали, что на них не действует официальная антиукраинская и антиевропейская пропаганда.
Удивительно, но зачастую она не действует и на военных, хотя Псковская область известна как довольно милитаризированный регион. Еще в апреле текущего года около сотни псковских военнослужащих отказались ехать на войну в Украину. А в сентябре в городе прошли протесты против мобилизации.
Псков может снова войти в историю как могильщик империи
Словом, воля к гражданскому самоуправлению в Псковской области сильна. Может быть, так действительно проявляет себя наследие древней республики? Алексей Малов уверен, что в случае обрушения имперской «вертикали» одним из главных требований псковичей станет проведение реально свободных выборов. В ходе беседы Кузахметов и Малов также с иронией вспомнили, что конец Российской империи оформился именно во Пскове, где Николай II отрекся от престола.
В 1990 году, когда рушилась другая империя, СССР, философ Михаил Эпштейн задал вопрос о будущей России и ее соседях: «Можно ли Эстонии общаться с балтийско-черноморско-тихоокеанской Россией в нынешнем ее объеме? Это все равно как общаться с Гулливером, обегая каблук его башмака. А вот с Псковской или Питерской Русью вполне могло бы получиться у Эстонии душевное вникание и сближение взаимных запросов».
Может быть, этой фразе еще предстоит стать пророчеством? Да, кому-то исчезновение российского «Гулливера» кажется невероятным. Что же, крах прежних империй тоже многим казался «невозможным», но затем происходил очень стремительно...