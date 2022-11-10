МНЕНИЕ ⟩ Соседями Эстонии однажды станут Ингрия и Псковская Республика?

Новые страны могут получиться отнюдь не только из национальных республик

Недавно на Youtube-канале «Ингрия без границ» вышло интервью известного петербургского журналиста Максима Кузахметова с псковским оппозиционным политиком Алексеем Маловым. Оба они сейчас живут в Латвии, поскольку в России они уже не могли продолжать свою деятельность из-за угрозы уголовного преследования. И примечательно, что именно этот переезд существенно повлиял на их взгляды; если раньше они мыслили «общероссийскими» категориями, то сегодня выступают как последовательные регионалисты, в защиту гражданских прав своих земляков.

Максим Кузахметов продвигает идею свободной Ингрии. Это историческое название региона, который до сих пор по нелепости именуется «Ленинградской областью», хотя города «Ленинград» уже давно нет на карте. Кстати, ингерманландское регионалистское движение в Петербурге и области существует еще с 1990-х годов. С тех самых пор оно сохраняет в своей программе требования повышения уровня самоуправления, а также объединения города и области в единую суверенную республику. До последних лет «ингерманландцы» со своими яркими флагами были постоянными участниками большинства массовых петербургских демонстраций. Сегодня их символика фактически запрещена, но неприятие ими кремлевской империи никуда не девается.