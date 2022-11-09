В редакцию Postimees обратились несколько клиентов банка Luminor, которые пожаловались либо на исчезновение денег с их счетов, либо на неверные цифры в выписках по банковским счетам. В Luminor сообщили, что это была техническая ошибка, а деньги клиентов не пропали.
Деньги ушли: банк позволил снять со счетов клиентов загадочные суммы
«В банке Luminor уже несколько часов длится крупный сбой: в выписках по банковскому счету и балансе указаны неправильные цифры. У меня лично испарились 400 евро, и время от времени страницы полностью не работают», – написал клиент Luminor.
Он не нашел никакой информации о сбое на сайте банка, но при входе в систему получил следующее сообщение: «Дорогой клиент! По техническим причинам выписка со счета или баланс могут в настоящее время отображать неверную информацию. Мы работаем над решением проблемы и приносим извинения за неудобства».
«Крайне неприятная и не внушающая доверия ситуация. Никаких пояснений и прогнозов решения не дается», – пожаловался клиент.
Из-за технического сбоя баланс некоторых клиентов мог отображать неверную информацию, поскольку их платежи были забронированы дважды
Руководитель отдела по связям с общественностью Luminor Карель Ханни
То же самое произошло с другим клиентом Luminor, который сообщил, что у него и еще у трех человек из его окружения с банковского счета Luminor с 1 ноября без какого-либо уведомления пропадали деньги в размере 130, 140, 200 и 300 евро.
Мы обратились за разъяснениями в Luminor, где признали, что у банка были технические проблемы. «Из-за технического сбоя баланс некоторых клиентов мог отображать неверную информацию, поскольку их платежи были забронированы дважды, – сказал руководитель отдела по связям с общественностью Luminor в Эстонии Карель Ханни. – Пострадали платежи некоторых клиентов, те, что были совершены 5-7 ноября».
По его словам, банк проинформировал об этом своих клиентов на своем сайте и в интернет-банке.
«Мы активно занимались разрешением ситуации, и на сегодняшнее утро проблема решена», – добавил Ханни.
Если клиент обнаружит, что с его счета исчезли деньги, он должен обратиться напрямую в банк. Тогда можно более точно посмотреть, в чем причина – техническая ли это ошибка, стал ли клиент жертвой мошенничества или какая-то другая причина, уточнил Ханни.