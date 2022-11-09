Деньги ушли: банк позволил снять со счетов клиентов загадочные суммы

«В банке Luminor уже несколько часов длится крупный сбой: в выписках по банковскому счету и балансе указаны неправильные цифры. У меня лично испарились 400 евро, и время от времени страницы полностью не работают», – написал клиент Luminor.

Он не нашел никакой информации о сбое на сайте банка, но при входе в систему получил следующее сообщение: «Дорогой клиент! По техническим причинам выписка со счета или баланс могут в настоящее время отображать неверную информацию. Мы работаем над решением проблемы и приносим извинения за неудобства».

«Крайне неприятная и не внушающая доверия ситуация. Никаких пояснений и прогнозов решения не дается», – пожаловался клиент.

Из-за технического сбоя баланс некоторых клиентов мог отображать неверную информацию, поскольку их платежи были забронированы дважды Руководитель отдела по связям с общественностью Luminor Карель Ханни

То же самое произошло с другим клиентом Luminor, который сообщил, что у него и еще у трех человек из его окружения с банковского счета Luminor с 1 ноября без какого-либо уведомления пропадали деньги в размере 130, 140, 200 и 300 евро.

Мы обратились за разъяснениями в Luminor, где признали, что у банка были технические проблемы. «Из-за технического сбоя баланс некоторых клиентов мог отображать неверную информацию, поскольку их платежи были забронированы дважды, – сказал руководитель отдела по связям с общественностью Luminor в Эстонии Карель Ханни. – Пострадали платежи некоторых клиентов, те, что были совершены 5-7 ноября».

По его словам, банк проинформировал об этом своих клиентов на своем сайте и в интернет-банке.

«Мы активно занимались разрешением ситуации, и на сегодняшнее утро проблема решена», – добавил Ханни.