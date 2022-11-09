Согласно данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии продолжают снижаться розничные продажи топлива. Объемы продаж бензина на местных автозаправочных станциях в октябре снизились на 5,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего за десять месяцев этого года потребление сократилось на 7,6 млн литров.
Союз: жители Эстонии стали реже заправлять свои автомобили
Март Раамат, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing), прокомментировал показатели продаж и заявил, что в них нет ничего удивительного. «Высокие цены на топливо явно влияют на решения частного потребления. Например, рост объема продаж сжиженного автомобильного газа LPG в октябре составил 21%. В то время как цена автомобильного бензина в октябре была на 35 центов выше, чем в прошлом году, стоимость сжиженного нефтяного газа практически не изменилась. Это свидетельствует о том, что у людей не исчезла потребность в поездках и они ищут более выгодные решения», – считает Раамат.
Представитель топливного сектора заявил, что в этом году объемы продаж автомобильного бензина также ниже, чем в предыдущие два года, когда в отдельные месяцы вводились комплексные ограничения на передвижение.
«Подавляющее большинство европейских правительств, по крайней мере, в летние месяцы, пошли навстречу своему народу и снизили налоги на топливо. Эстонское правительство здесь плыло против течения и оставило потребителей наедине с в повышением цен. Поскольку автомобильный бензин в 80% случаев потребляют частные лица, показатели продаж, которые явно упали в годовом исчислении, показывают, что эстонцы не готовы мириться с повышением цен на топливо», – сказал он.
Что касается дизельного топлива, то продажи на АЗС в октябре остались такими же, как и в прошлом году. Раамат отметил, что в последние месяцы зафиксирован резкий рост продаж дизельного топлива.
«Дизельного топлива в Эстонии потребляют примерно в три раза больше, чем автомобильного бензина, и подавляющая часть дизельного топлива используется предприятиями. Факторов, влияющих на потребление дизельного топлива в том или ином месяце, множество – от урожайности сельскохозяйственных культур до погодных условий. По годам потребление дизтоплива осталось на уровне прошлого года – это тоже отражает стагнацию экономики», – проанализировал Раамат показатели продаж дизтоплива.
Находящаяся на рассмотрении в Рийгикогу поправка к Закону об акцизах предусматривает отсрочку запланированного на следующий год повышения акцизного налога на дизельное топливо. Однако, по мнению Раамата, стране следует пересмотреть подход к налогообложению транспорта.
«По сравнению с остальным развитым миром, политика Эстонии относительно транспортного налога основана только на налогообложении потребления топлива. Однако это приводит к тому, что на предпринимателей и малообеспеченное население ложится довольно большее бремя. Все говорит о том, что такой подход вообще не приведет к какой-либо климатической или экологической победе. Это, безусловно, может стать пищей для размышлений для партий в преддверии выборов 2023 года», – подбросил Раамат партиям идею.