Союз: жители Эстонии стали реже заправлять свои автомобили

Март Раамат, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing), прокомментировал показатели продаж и заявил, что в них нет ничего удивительного. «Высокие цены на топливо явно влияют на решения частного потребления. Например, рост объема продаж сжиженного автомобильного газа LPG в октябре составил 21%. В то время как цена автомобильного бензина в октябре была на 35 центов выше, чем в прошлом году, стоимость сжиженного нефтяного газа практически не изменилась. Это свидетельствует о том, что у людей не исчезла потребность в поездках и они ищут более выгодные решения», – считает Раамат.

Представитель топливного сектора заявил, что в этом году объемы продаж автомобильного бензина также ниже, чем в предыдущие два года, когда в отдельные месяцы вводились комплексные ограничения на передвижение.

«Подавляющее большинство европейских правительств, по крайней мере, в летние месяцы, пошли навстречу своему народу и снизили налоги на топливо. Эстонское правительство здесь плыло против течения и оставило потребителей наедине с в повышением цен. Поскольку автомобильный бензин в 80% случаев потребляют частные лица, показатели продаж, которые явно упали в годовом исчислении, показывают, что эстонцы не готовы мириться с повышением цен на топливо», – сказал он.