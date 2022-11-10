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Стойческу: разминирование освобожденного Херсона может занять годы

Павел Соболев
, журналист
Стойческу: разминирование освобожденного Херсона может занять годы
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  • Река Днепр становится линией обороны оккупационных сил
  • Приказ об отводе войск из Херсона мог быть отдан только лично Путиным
  • Россия покупала бы оружие не только у КНДР, но и у Никарагуа и Эритреи, если бы оно у них было

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся приказа Сергея Шойгу о выводе российских войск из Херсона, а также отказа Пхеньяна признать факт поставок Москве северокорейских артиллерийских снарядов.

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал вчера приказ начать отвод российских войск из Херсона. Суровикин, докладывая Шойгу перед телекамерами об обстановке на фронте, сказал, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут сейчас полноценно снабжаться и функционировать. Шойгу согласился с такой оценкой и приказал приступить к выводу войск. Это была довольно жалкая сцена; что могло заставить российскую власть весьма подробно показывать ее по всем главным телеканалам?

- Вообще-то этот разговор выглядел так, что Суровикин и Шойгу вдруг решили сказать о положении российских военных в Херсоне правду. Это довольно удивительно, потому что в России как политическая, так и военная верхушка уже очень давно не говорят правду. Поэтому к этой сцене с Суровикиным и Шойгу надо все-таки относиться с осторожностью.

Нельзя забывать, что Херсон так и остался единственным украинским областным центром, который России удалось оккупировать с начала вторжения. России это удалось сделать уже в начале марта, однако больше таких успехов у оккупантов так и не случилось. Поэтому удерживание Херсона под своим контролем было очень важным для России достижением, и сейчас действительно кажется довольно странным, что российские власти с такой легкостью говорят о своем отступлении оттуда.

Однако никак нельзя сказать, что не было других прецедентов, когда российским войскам приходилось уносить ноги с территорий, на которых они успели почувствовать себя довольно уверенно. Например, они сбегали весной из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, и возвращались или в Россию, или в Беларусь.

В то же время те обоснования, которые привели Шойгу и Суровикин в поддержку своего решения, звучали достаточно смешно. Особенно та часть, где говорилось о заботе российского военного командования о жизнях российских солдат. Совсем недавно в Макеевке за один день украинскими военными было уничтожено около пятисот российских мобилизованных, которых через несколько дней после мобилизации отправили на передовую, причем с очень плохой экипировкой. Это весьма красноречиво показывает, насколько на самом деле российские военачальники ценят жизнь своих солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел сказать, что приказ об отступлении российских войск из Херсона — это, конечно, хорошая новость, но при этом он добавил, что ни в какие подарки или жесты доброй воли со стороны России он не верит. В то же время я думаю, что об освобождении Херсона от оккупантов можно будет говорить уже через несколько недель или даже дней. При этом можно не сомневаться, что после ухода оккупантов из Херсона многие здания в городе придется разминировать. Как и очень многие территории рядом с городом. Работы по разминированию займут месяцы, если не годы.

Кроме того, нужно понимать, что покинув Херсон, Россия будет в состоянии атаковать его артиллерией и ракетами. Поэтому в полном смысле нормальная жизнь в Херсон сможет вернуться только вместе с окончанием войны.

Совершенно очевидно, что приказ об отступлении из Херсона был дан на самом деле Путиным. Не случайно же это решение как очень умное и гуманное одобрили даже Кадыров с Пригожиным. Если бы это решение приняли сами военные, если бы это придумали сами Суровикин и Шойгу, Кадыров и Пригожин комментировали бы это отступление совсем по-другому.

Такого решения можно было ожидать, ведь оккупанты депортировали оттуда все население. Кроме того, они украли там все, что могли, они вывезли оттуда все ценности, включая музейные активы и архивные материалы. Даже Григория Потемкина увезли в Россию. Ну, это их культура, все украсть, все забрать себе, что плохо лежит. Конечно, Херсон будет оставлен оккупантами, мягко говоря, не в самом хорошем состоянии.

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал сограждан и друзей Украины не ликовать раньше времени по поводу объявленного ухода россиян из Херсона. Как написал Подоляк в соцсетях, Украина не видит признаков того, что Россия оставит Херсон без боя, так как в городе остается значительная часть российской группировки; в регион стягиваются дополнительные резервы. Справедливы ли опасения Подоляка?

- Конечно, можно ожидать от России, что она планирует там какую-то западню, ставит какой-то капкан. К российской стороне уже давно потеряно всякое доверие. Понятно, что по доброй воле они занятые ими территории не сдают. Но, с другой стороны, если остаться где-то связано с очень высокой вероятностью быть уничтоженным, то уходить приходится. Так было и в Киевской области, откуда российские войска ушли, чтобы не быть разбитыми. Сейчас в Херсоне для оккупантов сложилась очень похожая ситуация.

Для группировки российских войск в Херсоне, насчитывавшей около 20 000 бойцов, стала слишком велика вероятность попасть в плотное окружение. С учетом того, что мосты через Днепр разрушены, российские войска оказались бы совершенно изолированными. Украинцам было бы довольно легко их уничтожить. Важно и то, что эти подразделения россиян, что находятся в Херсоне, являются одними из самых боеспособных в российской армии. Их действительно могли захотеть сберечь, чтобы с пользой использовать потом на каких-то других фронтах.

Суровикин и Шойгу, похоже, действительно озаботились тем, чтобы этих бойцов вывели бы оттуда живыми. Вообще, Днепр сейчас становится своего рода линией обороны для российских войск. Украинцам будет не так-то просто преодолеть препятствие в виде этой реки и продолжить освобождение оккупированных земель. При этом у украинских сил сохраняются неплохие возможности для продвижения в Луганской области. Россия же будет прилагать все усилия, чтобы сохранить контроль над оккупированными территориями в Донецкой области, а также над так называемым «Крымским коридором».

Одновременно Россия все чаще заводит речь о своей готовности к переговорам. О том, что, мол, для переговоров создалась подходящая ситуация. Но если Россия сама начинает говорить о переговорах, это значит только то, что в Кремле чувствуют, что Россия может проиграть эту войну.

Но с чего бы Украине сейчас идти на переговоры? Если Украина сейчас может продолжать освобождать от оккупантов свои территории? При этом ведь очевидно, что Россия на этих переговорах не станет обсуждать свой уход с оккупированных земель. Ну, может, она согласилась бы вернуть какие-то крошечные территории, но совершенно ясно, что ни от Крыма, ни от других украинских регионов, находящихся под ее контролем, она не откажется. Поэтому переговоры сейчас для Украины бессмысленны. Украина имеет своей целью освобождение оккупированных территорий, и Украина понимает, что эта цель может достигаться только военными средствами, а не переговорными.

- Иранские СМИ сообщили о визите в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Западные разведки считают, что цель поездки Патрушева – обсуждение продажи иранских баллистических ракет России. Недавно власти Ирана хоть и с большими оговорками, но признали факт поставок иранских дронов России. Что побудило Иран в последнее время практически подтвердить свое пусть и косвенное, но все-таки участие в войне в Украине?

- Доказательства стали слишком сильными, поэтому Ирану просто пришлось признать эти поставки. Украина показала миру части иранских дронов, сбитых украинскими силами. Поэтому Иран и начал срочно лепить эту легенду, что, мол, в небольших количествах и довольно давно он поставлял России эти вооружения. Это, конечно, ложь. Однако такие режимы, как нынешний иранский режим, никогда не говорят правды. Иногда они выдают ее очень маленькими порциями, но только под сильным давлением, когда они вынуждены это сделать.

Иран — соучастник военного преступления России, как, например, и режим Лукашенко. И как Северная Корея. Это все те страны, которые поддерживают Россию в ООН. Россия охотно бы брала оружие и у Сирии, и у Эритреи, и у Никарагуа, но у режимов в этих странах просто нету этого оружия.

- Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать. Так в Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона, что КНДР может поставлять России артиллерийские снаряды, которые Москва использует в Украине. Что мешает Северной Корее, как и Ирану, признать, что она поставляет оружие России? Разве может международная изоляция КНДР стать еще более жесткой? Или это Москва просит Пхеньян не болтать лишнего, потому что Кремлю стыдно перед своим населением, что России приходится просить военной помощи у самых отсталых стран?

- Даже Северная Корея понимает, что Россия творит в Украине преступление, а признаваться в преступлении или в соучастии в преступлении не хочется никому. И преступнику не хочется делать таких признаний. Пхеньян не хочет открыто брать на себя ответственность еще и за эту агрессию. Однако участие других стран в этой войне на стороне России все равно будет доказано. И судить будут не только Российскую Федерацию и Путина, но и режимы стран-союзников России в этой агрессии.

Однако можно не сомневаться, что Россия тоже просит Пхеньян не говорить об этих поставках громко. Потому что покупка оружия у КНДР на имидж России повлиять положительным образом уж точно не может.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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