Стойческу: разминирование освобожденного Херсона может занять годы

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал вчера приказ начать отвод российских войск из Херсона. Суровикин, докладывая Шойгу перед телекамерами об обстановке на фронте, сказал, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут сейчас полноценно снабжаться и функционировать. Шойгу согласился с такой оценкой и приказал приступить к выводу войск. Это была довольно жалкая сцена; что могло заставить российскую власть весьма подробно показывать ее по всем главным телеканалам?

- Вообще-то этот разговор выглядел так, что Суровикин и Шойгу вдруг решили сказать о положении российских военных в Херсоне правду. Это довольно удивительно, потому что в России как политическая, так и военная верхушка уже очень давно не говорят правду. Поэтому к этой сцене с Суровикиным и Шойгу надо все-таки относиться с осторожностью.

Нельзя забывать, что Херсон так и остался единственным украинским областным центром, который России удалось оккупировать с начала вторжения. России это удалось сделать уже в начале марта, однако больше таких успехов у оккупантов так и не случилось. Поэтому удерживание Херсона под своим контролем было очень важным для России достижением, и сейчас действительно кажется довольно странным, что российские власти с такой легкостью говорят о своем отступлении оттуда.