Стойческу: разминирование освобожденного Херсона может занять годы

Совершенно очевидно, что приказ об отступлении из Херсона был дан на самом деле Путиным. Не случайно же это решение как очень умное и гуманное одобрили даже Кадыров с Пригожиным. Если бы это решение приняли сами военные, если бы это придумали сами Суровикин и Шойгу, Кадыров и Пригожин комментировали бы это отступление совсем по-другому.
Такого решения можно было ожидать, ведь оккупанты депортировали оттуда все население. Кроме того, они украли там все, что могли, они вывезли оттуда все ценности, включая музейные активы и архивные материалы. Даже Григория Потемкина увезли в Россию. Ну, это их культура, все украсть, все забрать себе, что плохо лежит. Конечно, Херсон будет оставлен оккупантами, мягко говоря, не в самом хорошем состоянии.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал сограждан и друзей Украины не ликовать раньше времени по поводу объявленного ухода россиян из Херсона. Как написал Подоляк в соцсетях, Украина не видит признаков того, что Россия оставит Херсон без боя, так как в городе остается значительная часть российской группировки; в регион стягиваются дополнительные резервы. Справедливы ли опасения Подоляка?
- Конечно, можно ожидать от России, что она планирует там какую-то западню, ставит какой-то капкан. К российской стороне уже давно потеряно всякое доверие. Понятно, что по доброй воле они занятые ими территории не сдают. Но, с другой стороны, если остаться где-то связано с очень высокой вероятностью быть уничтоженным, то уходить приходится. Так было и в Киевской области, откуда российские войска ушли, чтобы не быть разбитыми. Сейчас в Херсоне для оккупантов сложилась очень похожая ситуация.