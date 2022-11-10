Студия Postimees: Россия уходит из Херсона на самом деле или только на словах?

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал вчера приказ начать отвод российских войск из Херсона. Суровикин, докладывая Шойгу перед телекамерами об обстановке на фронте, сказал, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут сейчас полноценно снабжаться и функционировать. Шойгу согласился с такой оценкой и приказал приступить к выводу войск. Это была довольно жалкая сцена; что могло заставить российскую власть весьма подробно показывать ее по всем главным телеканалам?

- Иранские СМИ сообщили о визите в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Западные разведки считают, что цель поездки Патрушева – обсуждение продажи иранских баллистических ракет России. Недавно власти Ирана хоть и с большими оговорками, но признали факт поставок иранских дронов России. Что побудило Иран в последнее время практически подтвердить свое пусть и косвенное, но все-таки участие в войне в Украине?

- Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать. Так в Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона, что КНДР может поставлять России артиллерийские снаряды, которые Москва использует в Украине. Что мешает Северной Корее, как и Ирану, признать, что она поставляет оружие России? Разве может международная изоляция КНДР стать еще более жесткой? Или это Москва просит Пхеньян не болтать лишнего, потому что Кремлю стыдно перед своим населением, что России приходится просить военной помощи у самых отсталых стран?