Из Meta уволили больше 11 тысяч человек. Это самое масштабное сокращение штата в истории компании

«Сегодня я хочу рассказать о некоторых из самых сложных изменений, которые мы проводили за всю историю Meta. Я решил сократить численность нашей команды примерно на 13% и уволить больше 11 тысяч наших талантливых сотрудников», — сказал Цукерберг в письме. Он назвал решение «трудным» и взял на себя полную ответственность за увольнение людей.

Всем уволенным сотрудникам пообещали выплатить базовую зарплату за 16 недель (плюс еще за две недели за каждый год работы), покрыть страхование здоровья бывших работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения, пишет «Медуза».

Цукерберг отметил, что Meta снизила расходы по всем направлениям своего бизнеса, в частности, уменьшив бюджеты и размеры вознаграждений. Он добавил, что в 2023 году компания будет нанимать меньше людей.

Газета The Wall Street Journal, которая первой сообщила о решении Цукерберга, называла увольнение сотрудников Meta самым масштабным сокращением штата в 18-летней истории компании.