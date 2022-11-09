Сложно комментировать мнение, в котором отсутствует содержание. Из опубликованного на портале текста неясно, какова суть предложений Партии реформ и чем конкретно они отличаются от предложений партии «Отечество», говорит мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).
Кылварт: лишение права голоса подает сигнал о наличии врагов
Мое отношение к поднятой теме не изменилось: по существу речь идет о том, чтобы отобрать право голоса, а значит, наказать большую группу жителей Эстонии.
Хочется задать риторический вопрос: за что и на каком основании? Вопрос «за что», думаю, возникает у многих людей в Эстонии. Как бы ни относиться к тому, что происходит за границами нашей страны – за что наказывают людей, которые живут в Эстонии? Многие родились тут и у них нет другой родины. И самое главное – непонятно, чего хотят этим добиться, кому хотят этим помочь, и кому от этого станет лучше жить.
Лишение граждан РФ права голоса означает, что у нас в стране появится прецедент группового санкционирования, что характерно прежде всего для тоталитарных государств. Напомню, лишение из-за гражданской принадлежности местных жителей права голоса на уровне местного самоуправления является антиконституционным. По-прежнему хочется верить, что мы живем в демократическом правовом государстве.
Поражает в принципе подход некоторых политиков. Каждый раз после выборов мы констатируем, что явка недостаточна, а это значит, что люди не заинтересованы в политическом процессе и по большому счету не хотят возлагать на себя ответственность за тот выбор, который делает общество, за то, как общество развивается. То есть люди не просто не заинтересованы, они не мотивированы принимать участие в общественной жизни.
Теперь вместо того, чтобы прикладывать дополнительные усилия к приобщению людей, мы, наоборот, даем им понять, что эти люди нежелательны и, более того, мы расцениваем их как потенциальных врагов. Сигнал, который сейчас пытаются дать обществу – это сигнал наличия врагов. Именно этот сигнал, а не местные жители – граждане РФ, является реальной угрозой безопасности нашей страны.