Министр Рийсало: относительная бедность больше влияет на пожилых людей

Отвечая на вопрос члена Рийгикогу Сирет Котка о том, не должна ли внеочередная прибавка к пенсии составлять 50 евро вместо 20 евро, Рийсало подчеркнула, что среди самих пенсионеров возросло неравенство и внеочередная прибавка к пенсии его не уменьшит.

«Мы видим необходимость заниматься теми пожилыми людьми, которые получают меньшую пенсию. Только это поможет беднейшей части пенсионеров выбраться из абсолютной бедности, а также поставит пенсионеров в более выгодное положение в контексте относительной бедности», – сказала министр.

Она отметила, что у десяти процентов пенсионеров пенсия первой ступени больше 900 евро, но есть и десять процентов пенсионеров с пенсией менее 500 евро. «Если мы поднимем пенсию всем, мы в меньшей степени поможем тем, у кого пенсия не достигает 500 евро», – сказала Рийсало, указав в качестве возможных решений изменение методологии начисления народной пенсии и определения прожиточного минимума, которые, по ее словам, отстали от времени.